Подошедшие к Северо-Курильску волны не представляли опасности

Как передает Reuters, метеорологические службы Японии не объявляли никаких предупреждений о цунами, а власти США отменили предупреждение для Гавайев. Тихоокеанский центр предупреждения о цунами США также заявил, что западное побережье страны, Аляска и канадская Британская Колумбия не столкнулись с опасностью цунами от землетрясения. Некоторые из прибрежных районов США могут испытывать не наносящие ущерба изменения уровня моря, добавили в ведомстве.