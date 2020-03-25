Подошедшие к Северо-Курильску волны не представляли опасности
Волны цунами, которые подошли к городу Северо-Курильску на острове Парамушир Курильского архипелага оказались слабыми и не представляющими угрозу для жителей. Об этом сообщили в Сахалинском центре цунами управления Гидрометеослужбы, передает ТАСС.
По словам собеседника агентства, подошедшие волны (ориентировочным временем цунами ранее называлось 15:04 сахалинского времени, или 7:04 мск) оказались слабыми, не несущими опасности разрушений. Тревога цунами пока не снимается, прилив, вызванный землетрясением продолжается.
Как передает Reuters, метеорологические службы Японии не объявляли никаких предупреждений о цунами, а власти США отменили предупреждение для Гавайев. Тихоокеанский центр предупреждения о цунами США также заявил, что западное побережье страны, Аляска и канадская Британская Колумбия не столкнулись с опасностью цунами от землетрясения. Некоторые из прибрежных районов США могут испытывать не наносящие ущерба изменения уровня моря, добавили в ведомстве.
По данным сейсмологов, землетрясение магнитудой 7,3 произошло в Тихом океане, эпицентр располагался в 228 км от северокурильского острова Онекотан. На нем никто не живет. В Северо- Курильске жители ощутили подземные толчки силой 5-6 баллов, в Южно-Курильске — до 3 баллов. В Северо-Курильске была объявлена тревога цунами. Спасатели эвакуировали на возвышенные места 400 жителей города. В единственном населенном пункте острова Парамушир проживает около 2,5 тыс. человек. Город окружен сопками.