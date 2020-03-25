Украина ввела режим ЧС из-за коронавируса
Украина вводит режим чрезвычайной ситуации (ЧС) на всей территории страны из-за распространения коронавируса, сообщает ТАСС. Режим будет действовать 30 дней.
Режим ЧС к 25 марта действовал в Киеве и восьми областях, в их числе – Киевская, Львовская, Харьковская области. Последний раз ЧС на уровне регионов вводилась 23 марта, в список вошли Донецкая, Тернопольская и Черкасская области. Ранее, 25 марта, о намерении ввести режим ЧС по всей Украине заявил премьер Украины Денис Шмыгаль. Карантинные меры в регионах, в которых уже действовал режим ЧС, продлеваются на 30 дней.
Диагноз COVID-19 подтвержден у 113 человек, четверо заразившихся скончались, сообщает министерство здравоохранения Украины. Общее число заболевших в мире превысило 372 000, летальных исходов – более 16 200, сообщала Всемирная организация здравоохранения к 24 марта.