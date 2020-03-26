В Москве ограничат посещение храмов и мечетей

По словам одного из собеседников издания, ограничения на посещение культовых сооружений не будет распространяться на религиозных служителей и обслуживающий персонал. Синодальный отдел Русской православной церкви (РПЦ) по взаимоотношениям с обществом и СМИ сообщил, что церковные власти «не располагают такой информацией». Ранее о своем закрытии для прихожан объявили в части мечетей, синагогах и буддийских храмах Москвы. РПЦ ввела в своих церквях санитарно-гигиенические меры по противодействию распространению коронавирусной инфекции, но отказалась ограничивать посещение храмов и соборов. Ограничения на работу религиозных учреждений рабочая группа Госсовета по коронавирусу во главе с Собяниным рекомендовала ввести и властям регионов.