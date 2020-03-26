В Москве ограничат посещение храмов и мечетей
По словам одного из собеседников издания, ограничения на посещение культовых сооружений не будет распространяться на религиозных служителей и обслуживающий персонал. Синодальный отдел Русской православной церкви (РПЦ) по взаимоотношениям с обществом и СМИ сообщил, что церковные власти «не располагают такой информацией». Ранее о своем закрытии для прихожан объявили в части мечетей, синагогах и буддийских храмах Москвы. РПЦ ввела в своих церквях санитарно-гигиенические меры по противодействию распространению коронавирусной инфекции, но отказалась ограничивать посещение храмов и соборов. Ограничения на работу религиозных учреждений рабочая группа Госсовета по коронавирусу во главе с Собяниным рекомендовала ввести и властям регионов.
Мэр Москвы Сергей Собянин в интервью ТВЦ сообщил, что в Москве на время объявленной президентом России нерабочей недели прекратят работу заведения общественного питания, крупные торговые центры, парки. По словам собеседников издания, предприятия общепита смогут работать на вынос и с помощью доставки. Из магазинов работу продолжат только аптеки и магазины с товарами первой необходимости. Предоставление услуг, подразумевающих присутствие клиента, попадет под запрет. Запрет на посещение парков коснется ВДНХ, Парка Горького, Царицыно, Коломенского, парков «Зарядье», «Кусково», «Сокольники».
На 25 марта общее число заболевших в России коронавирусной инфекцией COVID-19 достигло 658 человек в 55 регионах страны. Режим самоизоляции соблюдают около 112 000 человек. После выздоровления домой были выписаны 29 человек. Число заболевших коронавирусом в Москве выросло до 410 случаев (данные оперативного штаба на 25 марта). Помимо Москвы среди российских регионов лидерами по заболеваемости также являются Подмосковье (41 случай) и Санкт-Петербург (21 случай). По данным Всемирной организации здравоохранения на 25 марта, всего в мире было выявлено 375 498 случаев заболевания коронавирусом, из них 16 362 случая закончились летальным исходом.