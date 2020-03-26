Российских студентов отправят на каникулы с 28 марта по 5 апреля

В документе говорится о вузах, которые находятся в ведении министерства, для неподведомственных вузов такая мера носит рекомендательный характер. С 16 марта вузы по той же причине перешли на дистанционное обучение. Ведущие вузы страны открыли бесплатный доступ к онлайн-курсам для студентов. Ректорам получили организовать на территории вузов и кампусов выполнение всех требований по профилактике COVID-19, включая замеры температуры на входе в образовательные и научные учреждения.