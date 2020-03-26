Российских студентов отправят на каникулы с 28 марта по 5 апреля
Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков подписал приказ о каникулах для студентов вузов. Они объявлены с 28 марта по 5 апреля для предупреждения коронавирусной инфекции. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе министерства.
В документе говорится о вузах, которые находятся в ведении министерства, для неподведомственных вузов такая мера носит рекомендательный характер. С 16 марта вузы по той же причине перешли на дистанционное обучение. Ведущие вузы страны открыли бесплатный доступ к онлайн-курсам для студентов. Ректорам получили организовать на территории вузов и кампусов выполнение всех требований по профилактике COVID-19, включая замеры температуры на входе в образовательные и научные учреждения.
В среду, 25 марта президент России Владимир Путин объявил следующую неделю нерабочей, но с сохранением зарплаты. Это должно стать одной из мер против распространения COVID-19. На 25 марта общее число заболевших в России коронавирусной инфекцией COVID-19 достигло 658 человек в 55 регионах страны. Режим самоизоляции соблюдают около 112 000 человек. После выздоровления домой были выписаны 29 человек.
Число заболевших коронавирусом в Москве выросло до 410 случаев (данные оперативного штаба на 25 марта). Помимо Москвы среди российских регионов лидерами по заболеваемости также являются Подмосковье (41 случай) и Санкт-Петербург (21 случай). По данным Всемирной организации здравоохранения на 25 марта, всего в мире было выявлено 375 498 случаев заболевания коронавирусом, из них 16 362 случая закончились летальным исходом.