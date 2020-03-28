В Оренбурге умер пациент с коронавирусом
В Оренбурге скончался мужчина с коронавирусом, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу правительства Оренбургской области. Это первый случай смерти в России от коронавирусной инфекции за пределами Москвы. В общей сложности в России скончались пять заболевших коронавирусом.
Пациенту было 57 лет, он заразился в зарубежной поездке, рассказала пресс-служба. У него были сопутствующие заболевания.
Всего в регионе на момент публикации были выявлены четыре случая коронавируса. Двое пациентов в возрасте 67 и 40 лет находятся в состоянии средней тяжести. Еще один заболевший — ребенок, он уже выздоровел.
По данным оперативного штаба на 27 марта, в России было 1036 заболевших, из них 703 — в Москве. Всего в мире, согласно информации ВОЗ, заражены более 512 000 человек, скончались почти 23 500.