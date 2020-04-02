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Министр здравоохранения Израиля заразился коронавирусом

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У министра здравоохранения Израиля Яакова Лицмана и его жены врачи диагностировали коронавирусную инфекцию COVID-19. Об этом сообщает Haaretz со ссылкой на пресс-службу министерства.

В сообщении отмечается, что супруги отправятся на карантин. По рекомендациям врачей Литцману разрешается исполнять обязанности министра здравоохранения на дому.

В Израиле коронавирусом, по данным на 1 апреля, заразились 6 092 человека, 26 человек умерли от COVID-19.

По данным Всемирной организации здравоохранения на 1 апреля, в мире зафиксировали 823 626 случаев заражения коронавирусом, скончались 40 598 заболевших. В России врачи выявили 2777 случаев заболевания, 24 человека с коронавирусом скончались.

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