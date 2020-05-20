ВОЗ отметила рекордный прирост числа больных с коронавирусом за сутки

За последние сутки во всем мире было выявлено 106 000 новых случаев заражения коронавирусом, передает Reuters слова генерального директора Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедроса Гебреисуса. На брифинге ВОЗ он отметил, что это наибольшее число зарегистрированных за сутки случаев с начала пандемии. Гебреисус добавил, что предстоит еще долгий путь в борьбе с инфекцией.