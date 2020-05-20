ВОЗ отметила рекордный прирост числа больных с коронавирусом за сутки
За последние сутки во всем мире было выявлено 106 000 новых случаев заражения коронавирусом, передает Reuters слова генерального директора Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедроса Гебреисуса. На брифинге ВОЗ он отметил, что это наибольшее число зарегистрированных за сутки случаев с начала пандемии. Гебреисус добавил, что предстоит еще долгий путь в борьбе с инфекцией.
ВОЗ также обеспокоена растущим числом заболеваний в странах с низким и средним уровнем доходов. Общее число больных приближается к «трагической» отметке в 5 млн человек, отметил руководитель программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майк Райан.
По сводным данным Университета Джонса Хопкинса, коронавирус обнаружен у более чем 4,93 млн человек, ВОЗ сообщает о 4,78 млн случаев. В России, по данным федерального оперативного штаба, зарегистрировано 308 705 заболевших. За сутки к 20 мая врачи диагностировали COVID-19 у 8764 больных – это наименьший показатель суточного прироста с 1 мая.