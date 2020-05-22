Бывшего руководителя НПО «Космос» отпустили из СИЗО
Бывший владелец и руководитель строительной корпорации НПО «Космос» Андрей Черняков освобожден из СИЗО, сообщил «Интерфаксу» адвокат Чернякова Руслан Коблев. Его отпустили в связи с истечением предельного срока содержания под стражей.
О том, что 22 мая Черняков может выйти из-под стражи, в начале мая писал «Коммерсантъ». За месяц до окончания предельного срока следствие должно было предъявить Чернякову обвинения в окончательной редакции. Следователь не сделал этого в срок из-за того, что не мог попасть из Екатеринбурга в Москву, в СИЗО «Матросская тишина», из-за объявленного в изоляторе карантина, утверждает «Коммерсантъ». Источник «Интерфакса» подтверждает, что следствие не предъявило окончательное обвинение в срок, однако связывает это с «появившимися в самом обвинении противоречиями».
Черняков обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере, мошенничестве в сфере кредитования и невыплате заработной платы. По версии следствия, он похитил средства, выделенные в 2011 г. на строительство многофункционального комплекса Академии дзюдо России. Также ему вменяется хищение 14 млрд руб. у Банка Москвы, выданных в качестве кредита на достройку Алабяно-Балтийского тоннеля.