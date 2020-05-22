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Бывшего руководителя НПО «Космос» отпустили из СИЗО

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Бывший владелец и руководитель строительной корпорации НПО «Космос» Андрей Черняков освобожден из СИЗО, сообщил «Интерфаксу» адвокат Чернякова Руслан Коблев. Его отпустили в связи с истечением предельного срока содержания под стражей.

О том, что 22 мая Черняков может выйти из-под стражи, в начале мая писал «Коммерсантъ». За месяц до окончания предельного срока следствие должно было предъявить Чернякову обвинения в окончательной редакции. Следователь не сделал этого в срок из-за того, что не мог попасть из Екатеринбурга в Москву, в СИЗО «Матросская тишина», из-за объявленного в изоляторе карантина, утверждает «Коммерсантъ». Источник «Интерфакса» подтверждает, что следствие не предъявило окончательное обвинение в срок, однако связывает это с «появившимися в самом обвинении противоречиями».

Черняков обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере, мошенничестве в сфере кредитования и невыплате заработной платы. По версии следствия, он похитил средства, выделенные в 2011 г. на строительство многофункционального комплекса Академии дзюдо России. Также ему вменяется хищение 14 млрд руб. у Банка Москвы, выданных в качестве кредита на достройку Алабяно-Балтийского тоннеля.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных