Бывшего руководителя НПО «Космос» отпустили из СИЗО

О том, что 22 мая Черняков может выйти из-под стражи, в начале мая писал «Коммерсантъ». За месяц до окончания предельного срока следствие должно было предъявить Чернякову обвинения в окончательной редакции. Следователь не сделал этого в срок из-за того, что не мог попасть из Екатеринбурга в Москву, в СИЗО «Матросская тишина», из-за объявленного в изоляторе карантина, утверждает «Коммерсантъ». Источник «Интерфакса» подтверждает, что следствие не предъявило окончательное обвинение в срок, однако связывает это с «появившимися в самом обвинении противоречиями».