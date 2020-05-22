В Дагестане ликвидировали шестерых боевиков, планировавших теракты

По данным НАК, убитые были связаны с запрещенной в России террористической организацией «Исламское государство». «Они планировали нападения на сотрудников правоохранительных органов и религиозных деятелей, а также вымогательство денег у предпринимателей для финансового обеспечения террористической деятельности», – уточнили в НАК.