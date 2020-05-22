В Дагестане ликвидировали шестерых боевиков, планировавших теракты
Правоохранительные органы ликвидировали в Дагестане шестерых бандитов, планировавших устроить теракты, передает «РИА Новости» со ссылкой на информационный центр Национального антитеррористического комитета (НАК).
По информации НАК, в условиях режима контртеррористической операции в Хасавюртовском районе республики было получено сообщение о нахождении в лесу севернее поселка Гоксув шестерых вооруженных бандитов. При попытке задержания они оказали вооруженное сопротивление. Сотрудники правоохранительных органов применили оружие и гранаты.
По данным НАК, убитые были связаны с запрещенной в России террористической организацией «Исламское государство». «Они планировали нападения на сотрудников правоохранительных органов и религиозных деятелей, а также вымогательство денег у предпринимателей для финансового обеспечения террористической деятельности», – уточнили в НАК.
Днем 22 мая источник «Интерфакса» сообщил о проведении спецоперации по задержанию четверых боевиков в Хасавюртовском районе. Они были заблокированы в одном из частных домов.