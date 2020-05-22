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У работников оборонных предприятий Северодвинска массово выявили коронавирус

Ведомости

Коронавирус в Северодвинске за сутки обнаружили у 53 человек, причем подавляющее большинство новых заболевших — сотрудники предприятий оборонной промышленности, передает пресс-служба правительства Архангельской области. В городе за сутки обнаружили больше больных COVID-19, чем во всех остальных городах и районах Архангельской области.

Общая заболеваемость коронавирусом в городе на 47% выше, чем в среднем по области, отметил руководитель местного управления Роспотребнадзора по Архангельской области Роман Бузинов. Некоторые больные при этом не соблюдали правила домашнего лечения. В частности, ребенка одного из больных продолжали водить в детский сад, из-за этого учреждение закрыли на карантин.

В областном правительстве не уточнили, сотрудники каких именно предприятий заразились коронавирусом. Работающий в Северодвинске центр судоремонта «Звездочка» (входит в ОСК) не будет изменять режим работы, написал представитель завода Иван Чабаненко на странице предприятия «В контакте». «С 25 мая прекращает работу только один объект — место для курения у парадного входа в заводоуправление», — сообщил он и назвал сведения о самоизоляции сотрудников слухами из курилок.

Коронавирус в Северодвинске обнаружен у 276 человек, всего в Архангельской области подтвердили 972 случая заболевания, сообщает региональный оперативный штаб. По данным федерального штаба, в России зафиксировано более 326 000 случаев COVID-19, 8 894 из них — за последние сутки.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных