У работников оборонных предприятий Северодвинска массово выявили коронавирус

В областном правительстве не уточнили, сотрудники каких именно предприятий заразились коронавирусом. Работающий в Северодвинске центр судоремонта «Звездочка» (входит в ОСК) не будет изменять режим работы, написал представитель завода Иван Чабаненко на странице предприятия «В контакте». «С 25 мая прекращает работу только один объект — место для курения у парадного входа в заводоуправление», — сообщил он и назвал сведения о самоизоляции сотрудников слухами из курилок.