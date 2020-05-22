У работников оборонных предприятий Северодвинска массово выявили коронавирус
Коронавирус в Северодвинске за сутки обнаружили у 53 человек, причем подавляющее большинство новых заболевших — сотрудники предприятий оборонной промышленности, передает пресс-служба правительства Архангельской области. В городе за сутки обнаружили больше больных COVID-19, чем во всех остальных городах и районах Архангельской области.
Общая заболеваемость коронавирусом в городе на 47% выше, чем в среднем по области, отметил руководитель местного управления Роспотребнадзора по Архангельской области Роман Бузинов. Некоторые больные при этом не соблюдали правила домашнего лечения. В частности, ребенка одного из больных продолжали водить в детский сад, из-за этого учреждение закрыли на карантин.
В областном правительстве не уточнили, сотрудники каких именно предприятий заразились коронавирусом. Работающий в Северодвинске центр судоремонта «Звездочка» (входит в ОСК) не будет изменять режим работы, написал представитель завода Иван Чабаненко на странице предприятия «В контакте». «С 25 мая прекращает работу только один объект — место для курения у парадного входа в заводоуправление», — сообщил он и назвал сведения о самоизоляции сотрудников слухами из курилок.
Коронавирус в Северодвинске обнаружен у 276 человек, всего в Архангельской области подтвердили 972 случая заболевания, сообщает региональный оперативный штаб. По данным федерального штаба, в России зафиксировано более 326 000 случаев COVID-19, 8 894 из них — за последние сутки.