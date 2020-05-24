Центр подготовки космонавтов рассказал о заболевших COVID-19 сотрудниках
За все время эпидемии в России коронавирусом заразились 19 сотрудников Центра подготовки космонавтов (ЦПК) им. Ю. А. Гагарина, об этом сообщается на его сайте. Из них 13 человек уже выздоровели, у большинства инфицированных болезнь протекала бессимптомно или в легкой форме. В больнице проходили лечение только два человека, они уже выписаны, отметил ЦПК.
Это были единичные, не связанные между собой случай заболевания COVID-19, подчеркивается в сообщении. Космонавтов среди заболевших нет.
Ранее Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) сообщило, что коронавирусом заразились 29 сотрудников ЦПК. Всего, по данным ФМБА, в Звездном городке в Подмосковье число заболевших COVID-19 выросло до 64. В то же время мэр Звездного Евгений Баришевский накануне сообщал, что в городе за все время эпидемии зарегистрировано 89 случаев коронавируса, из них шесть – у сотрудников ЦПК. При этом оперативный штаб по Московской области к 24 мая насчитал в Звездном городке только шесть случаев COVID-19.
По состоянию на 2019 г. численность населения Звездного городка составляла примерно 5300 человек.
По данным регионального оперативного штаба на 24 мая, всего в Московской области выявлено 33 515 инфицированных коронавирусом. Из них 5520 человек выздоровели, 329 – скончались. Таким образом, количество активных инфицированных составляет 27 666.