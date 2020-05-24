Центр подготовки космонавтов рассказал о заболевших COVID-19 сотрудниках

Ранее Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) сообщило, что коронавирусом заразились 29 сотрудников ЦПК. Всего, по данным ФМБА, в Звездном городке в Подмосковье число заболевших COVID-19 выросло до 64. В то же время мэр Звездного Евгений Баришевский накануне сообщал, что в городе за все время эпидемии зарегистрировано 89 случаев коронавируса, из них шесть – у сотрудников ЦПК. При этом оперативный штаб по Московской области к 24 мая насчитал в Звездном городке только шесть случаев COVID-19.