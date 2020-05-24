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Центр подготовки космонавтов рассказал о заболевших COVID-19 сотрудниках

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За все время эпидемии в России коронавирусом заразились 19 сотрудников Центра подготовки космонавтов (ЦПК) им. Ю. А. Гагарина, об этом сообщается на его сайте. Из них 13 человек уже выздоровели, у большинства инфицированных болезнь протекала бессимптомно или в легкой форме. В больнице проходили лечение только два человека, они уже выписаны, отметил ЦПК.

Это были единичные, не связанные между собой случай заболевания COVID-19, подчеркивается в сообщении. Космонавтов среди заболевших нет.

Ранее Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) сообщило, что коронавирусом заразились 29 сотрудников ЦПК. Всего, по данным ФМБА, в Звездном городке в Подмосковье число заболевших COVID-19 выросло до 64. В то же время мэр Звездного Евгений Баришевский накануне сообщал, что в городе за все время эпидемии зарегистрировано 89 случаев коронавируса, из них шесть – у сотрудников ЦПК. При этом оперативный штаб по Московской области к 24 мая насчитал в Звездном городке только шесть случаев COVID-19.

По состоянию на 2019 г. численность населения Звездного городка составляла примерно 5300 человек.

По данным регионального оперативного штаба на 24 мая, всего в Московской области выявлено 33 515 инфицированных коронавирусом. Из них 5520 человек выздоровели, 329 – скончались. Таким образом, количество активных инфицированных составляет 27 666.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных