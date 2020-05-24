Во дворе жилого комплекса на юге Москвы произошла перестрелка
На территории жилого комплекса «Ясный» на юге Москвы произошла перестрелка, сообщили ТАСС и агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источники. Кроме того, пользователи публикуют в социальных сетях видеозаписи, на которых видно, что как минимум трое людей открыли стрельбу на парковке жилого комплекса. Также видны четверо человек, по которым была открыта стрельба.
Стрелявшие скрылись с места происшествия на разных автомобиля, рассказали собеседники агентств. По данным АГН «Москва», в столице объявлен план «Перехват». В розыске четыре легковых автомобиля марок Mercedes, BMW, Ford и Toyota. «Задержан один человек, его опрашивает полиция. Устанавливается, причастен ли он к происшествию», – сообщил источник ТАСС.
По предварительным данным, погибших и пострадавших в результате стрельбы нет.
Самоизоляция не для всех— Алексей Кириленко (@Kirilenko_a) May 24, 2020
Перестрелка произошла на территории жилого комплекса "Ясный" на юге Москвы, некоторые ее участники скрылись с места ЧП на машинах, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.
"На территории "Ясного" неизвестные открыли друг по другу #москва pic.twitter.com/OqvUaInEft