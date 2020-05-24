Во дворе жилого комплекса на юге Москвы произошла перестрелка

На территории жилого комплекса «Ясный» на юге Москвы произошла перестрелка, сообщили ТАСС и агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источники. Кроме того, пользователи публикуют в социальных сетях видеозаписи, на которых видно, что как минимум трое людей открыли стрельбу на парковке жилого комплекса. Также видны четверо человек, по которым была открыта стрельба.