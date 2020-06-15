Прохожий открыл огонь по полицейским на юго-западе Москвы
Двое сотрудников ГИБДД пострадали при стрельбе Ленинском проспекте в Москве, сообщает столичный главк МВД, источники ТАСС и «РИА Новости» в правоохранительных органах сообщают о трех пострадавших. Прохожий открыл огонь по полицейским, когда те остановили машину такси за нарушение правил дорожного движения. Нападавший был задержан, полицейские открыли ответный огонь.
После стрельбы на Ленинском проспекте возбуждено дело о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов, сообщили в главном следственном управлении СК России по Москве. Число пострадавших СКР не уточнил. Съезд с Ленинского проспекта на проспект Вернадского перекрыт, сообщает Центр обеспечения дорожного движения (ЦОДД) в Twitter.
Полицейские и нападавший доставлены в медицинское учреждение, сообщили в МВД. Следователи и криминалисты осматривают место происшествия.