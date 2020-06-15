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Прохожий открыл огонь по полицейским на юго-западе Москвы

Ведомости

Двое сотрудников ГИБДД пострадали при стрельбе Ленинском проспекте в Москве, сообщает столичный главк МВД, источники ТАСС и «РИА Новости» в правоохранительных органах сообщают о трех пострадавших. Прохожий открыл огонь по полицейским, когда те остановили машину такси за нарушение правил дорожного движения. Нападавший был задержан, полицейские открыли ответный огонь.

После стрельбы на Ленинском проспекте возбуждено дело о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов, сообщили в главном следственном управлении СК России по Москве. Число пострадавших СКР не уточнил. Съезд с Ленинского проспекта на проспект Вернадского перекрыт, сообщает Центр обеспечения дорожного движения (ЦОДД) в Twitter.

Полицейские и нападавший доставлены в медицинское учреждение, сообщили в МВД. Следователи и криминалисты осматривают место происшествия.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных