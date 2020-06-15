Прохожий открыл огонь по полицейским на юго-западе Москвы

После стрельбы на Ленинском проспекте возбуждено дело о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов, сообщили в главном следственном управлении СК России по Москве. Число пострадавших СКР не уточнил. Съезд с Ленинского проспекта на проспект Вернадского перекрыт, сообщает Центр обеспечения дорожного движения (ЦОДД) в Twitter.