Путин присвоил главврачу больницы в Коммунарке звание Героя Труда
Президент Владимир Путин присвоил звание Героя Труда России главврачу больницы в Коммунарке Денису Проценко и еще четырем медикам за борьбу с коронавирусной инфекцией. Соответствующий указ размещен на сайте Кремля.
Звания Героя Труда также присвоены главврачу расположенной в Санкт-Петербурге городской Покровской больницы Марине Бахолдиной, главврачу нижегородской городской клинической больницы № 29 Юлии Гаревской, главврачу московской городской клинической больницы № 52 Марьяне Лысенко, а также врачу Центра гигиены и эпидемиологии в Калининградской области Ирине Коваль.
Ранее президент также подписал указ об учреждении ордена Пирогова и медали Луки Крымского. Орденом будут награждать россиян, оказывавших медицинскую помощь в условиях ЧС, эпидемии, военных действий и прочих обстоятельствах, сопряженных с риском для жизни. В свою очередь медалью будут награждаться медики за заслуги в области охраны здоровья, за вклад в организацию оказания медицинской помощи и укрепление общественного здоровья.