Путин присвоил главврачу больницы в Коммунарке звание Героя Труда

Ранее президент также подписал указ об учреждении ордена Пирогова и медали Луки Крымского. Орденом будут награждать россиян, оказывавших медицинскую помощь в условиях ЧС, эпидемии, военных действий и прочих обстоятельствах, сопряженных с риском для жизни. В свою очередь медалью будут награждаться медики за заслуги в области охраны здоровья, за вклад в организацию оказания медицинской помощи и укрепление общественного здоровья.