Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Общество

Собянин не ожидает второй волны коронавируса в Москве

Ведомости

Вторая волна распространения коронавируса в Москве не ожидается, сказал мэр Москвы Сергей Собянин в эфире канала «Россия-24». Он заявил, что уровень коллективного иммунитета среди москвичей позволяет и дальше снимать ограничения, введенные ранее из-за пандемии COVID-19.

Прогнозы — вещь неблагодарная, а вирусологи словно соревнуются в их составлении, считает Собянин. Мнение о том, что второй волны коронавируса в Москве не будет, он сформировал после обсуждений с «врачами и специалистами Роспотребнадзора». «Вижу, что мы все-таки пики прошли, и никакой второй волны в ближайшее время не ожидается», — подытожил он.

Режим повышенной готовности из-за распространения коронавируса в Москве был введен в начале марта. В апреле ограничения действовали в наибольшей степени: не работали бары и кафе, были запрещены развлекательные мероприятия, в транспорте действовал пропускной режим. 5 июня Собянин заявил о готовности принять «более радикальные» решения по снятию ограничений. С тех пор были последовательно отменены обязательная самоизоляция для пожилых и хронически больных жителей, пропускная система, заработали музеи и общепит. С 13 июля будет отменен масочный режим на улице, сняты ограничения на работу аттракционов, парков и образовательных учреждений.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных