Собянин не ожидает второй волны коронавируса в Москве

Режим повышенной готовности из-за распространения коронавируса в Москве был введен в начале марта. В апреле ограничения действовали в наибольшей степени: не работали бары и кафе, были запрещены развлекательные мероприятия, в транспорте действовал пропускной режим. 5 июня Собянин заявил о готовности принять «более радикальные» решения по снятию ограничений. С тех пор были последовательно отменены обязательная самоизоляция для пожилых и хронически больных жителей, пропускная система, заработали музеи и общепит. С 13 июля будет отменен масочный режим на улице, сняты ограничения на работу аттракционов, парков и образовательных учреждений.