Собянин не ожидает второй волны коронавируса в Москве
Вторая волна распространения коронавируса в Москве не ожидается, сказал мэр Москвы Сергей Собянин в эфире канала «Россия-24». Он заявил, что уровень коллективного иммунитета среди москвичей позволяет и дальше снимать ограничения, введенные ранее из-за пандемии COVID-19.
Прогнозы — вещь неблагодарная, а вирусологи словно соревнуются в их составлении, считает Собянин. Мнение о том, что второй волны коронавируса в Москве не будет, он сформировал после обсуждений с «врачами и специалистами Роспотребнадзора». «Вижу, что мы все-таки пики прошли, и никакой второй волны в ближайшее время не ожидается», — подытожил он.
Режим повышенной готовности из-за распространения коронавируса в Москве был введен в начале марта. В апреле ограничения действовали в наибольшей степени: не работали бары и кафе, были запрещены развлекательные мероприятия, в транспорте действовал пропускной режим. 5 июня Собянин заявил о готовности принять «более радикальные» решения по снятию ограничений. С тех пор были последовательно отменены обязательная самоизоляция для пожилых и хронически больных жителей, пропускная система, заработали музеи и общепит. С 13 июля будет отменен масочный режим на улице, сняты ограничения на работу аттракционов, парков и образовательных учреждений.