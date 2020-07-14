Адвокат Ефремова опроверг информацию о попытке актера дать взятку после ДТП

Вечером 8 июня автомобиль, за рулем которого был Ефремов, на Смоленской площади на большой скорости пересек двойную сплошную линию. Вылетев на встречную полосу, Ефремов допустил столкновение со следующим ему навстречу фургоном. За рулем фургона был 57-летний водитель Сергей Захаров. В тяжелом состоянии он был доставлен в больницу. К утру Захаров умер, не приходя в сознание. По факту происшедшего Ефремову предъявлено обвинение в совершении ДТП в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, в результате которого погиб человек. Актеру грозит до 12 лет заключения. Из-за обнаружения в крови Ефремова следов наркотиков, в частности кокаина, МВД возбудило уголовное дело о сбыте наркотиков. По этому делу актер проходит свидетелем.