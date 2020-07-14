Песков объяснил причины задержания журналистов у СИЗО «Лефортово»

Песков на вопрос, не считает ли Кремль, что после продолжающих выходить в ведущих изданиях публикаций дело Сафронова приобрело достаточный общественный резонанс, чтобы частично раскрыть какие-то его детали, ответил, что в Кремле не могут раскрыть детали этого дела, поскольку не обладают такой информацией. Пресс-секретарь отметил, что Путин осведомлен о деле Сафронова, но о реакции президента он говорить отказался. На вопрос, есть ли у Путина право запросить это дело у спецслужб для личного изучения, Песков ответил: «При необходимости – да».