Песков объяснил причины задержания журналистов у СИЗО «Лефортово»
Задержание журналистов у СИЗО «Лефоортово», где проходила акция в поддержку советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова, могло быть связано с тем, что у изолятора собралось много людей, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. При этом, по его словам, при строгом соблюдении закона журналисты в рамках закона о СМИ «должны иметь полную свободу на осуществление своей журналистской деятельности».
Песков на вопрос, не считает ли Кремль, что после продолжающих выходить в ведущих изданиях публикаций дело Сафронова приобрело достаточный общественный резонанс, чтобы частично раскрыть какие-то его детали, ответил, что в Кремле не могут раскрыть детали этого дела, поскольку не обладают такой информацией. Пресс-секретарь отметил, что Путин осведомлен о деле Сафронова, но о реакции президента он говорить отказался. На вопрос, есть ли у Путина право запросить это дело у спецслужб для личного изучения, Песков ответил: «При необходимости – да».
Сафронова подозревают в передаче в 2017 г. данных чешской спецслужбе, которая действовала под руководством США, говорил адвокат Иван Павлов. Информация касалась военно-технического сотрудничества со странами Африки, а также деятельности Вооруженных сил России на Ближнем Востоке. Заседание Лефортовского суда об избрании меры пресечения Сафронову проходило в закрытом режиме, в результате его арестовали на два месяца. Сам Сафронов своей вины не признает.
13 июля Сафронову предъявили обвинение по статье о госизмене, по которой ему грозит до 20 лет лишения свободы. В этот день десятки журналистов собрались у СИЗО «Лефортово», где Сафронов содержится под стражей. Полиция задержала больше десяти человек, пришедших его поддержать.