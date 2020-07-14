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Песков объяснил причины задержания журналистов у СИЗО «Лефортово»

Ведомости

Задержание журналистов у СИЗО «Лефоортово», где проходила акция в поддержку советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова, могло быть связано с тем, что у изолятора собралось много людей, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. При этом, по его словам, при строгом соблюдении закона журналисты в рамках закона о СМИ «должны иметь полную свободу на осуществление своей журналистской деятельности».

Песков на вопрос, не считает ли Кремль, что после продолжающих выходить в ведущих изданиях публикаций дело Сафронова приобрело достаточный общественный резонанс, чтобы частично раскрыть какие-то его детали, ответил, что в Кремле не могут раскрыть детали этого дела, поскольку не обладают такой информацией. Пресс-секретарь отметил, что Путин осведомлен о деле Сафронова, но о реакции президента он говорить отказался. На вопрос, есть ли у Путина право запросить это дело у спецслужб для личного изучения, Песков ответил: «При необходимости – да».

Сафронова подозревают в передаче в 2017 г. данных чешской спецслужбе, которая действовала под руководством США, говорил адвокат Иван Павлов. Информация касалась военно-технического сотрудничества со странами Африки, а также деятельности Вооруженных сил России на Ближнем Востоке. Заседание Лефортовского суда об избрании меры пресечения Сафронову проходило в закрытом режиме, в результате его арестовали на два месяца. Сам Сафронов своей вины не признает.

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13 июля Сафронову предъявили обвинение по статье о госизмене, по которой ему грозит до 20 лет лишения свободы. В этот день десятки журналистов собрались у СИЗО «Лефортово», где Сафронов содержится под стражей. Полиция задержала больше десяти человек, пришедших его поддержать.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных