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В Индии самолет с 200 пассажирами выкатился за пределы полосы

Ведомости

Самолет Air India Express с почти 200 людьми выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Каликута в индийском штате Керал, сообщает «Би-би-си».

На месте работают спасатели и аварийные службы. Как отмечает издание, пока неясно, есть ли жертвы. При этом на видео, опубликованном в Twitter, видно, что самолет развалился на две части.

Как сообщает Reuters, по крайней мере два человека могли погибнуть и 35 получили ранения. «Мы полагаем, что два человека погибли и 35 ранены, мы все еще находимся в процессе спасательных работ», – сказал агентству представитель полиции.

Самолет Air India Express летел из Дубая. На его борту находились экипаж и 191 пассажир, в том числе 10 младенцев, передает агентство со ссылкой на заявление министерства гражданской авиации.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных