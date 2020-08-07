В Индии самолет с 200 пассажирами выкатился за пределы полосы
Самолет Air India Express с почти 200 людьми выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Каликута в индийском штате Керал, сообщает «Би-би-си».
На месте работают спасатели и аварийные службы. Как отмечает издание, пока неясно, есть ли жертвы. При этом на видео, опубликованном в Twitter, видно, что самолет развалился на две части.
First picture of the #Calicut crash of the #AirIndiaExpress plane pic.twitter.com/CxzgKq2JmZ— Sudhir Chaudhary (@sudhirchaudhary) August 7, 2020
Как сообщает Reuters, по крайней мере два человека могли погибнуть и 35 получили ранения. «Мы полагаем, что два человека погибли и 35 ранены, мы все еще находимся в процессе спасательных работ», – сказал агентству представитель полиции.
Самолет Air India Express летел из Дубая. На его борту находились экипаж и 191 пассажир, в том числе 10 младенцев, передает агентство со ссылкой на заявление министерства гражданской авиации.