Росстат опубликовал данные о смертности от COVID-19 за июнь
Число зарегистрированных умерших, у которых основной причиной смерти являлся COVID-19, в июне составило 5 448 случаев, сообщает Росстат. При этом еще в 1 589 случаях COVID-19 являлся предполагаемой причиной смерти, в 1 399 случаях — коронавирус способствовал появлению осложнений при иных болезнях, в 3 481 случае — диагностирован, но не повлиял на наступление смерти.
«В июне снизилось число смертей от коронавирусной инфекции в регионах, которые первыми приняли удар эпидемии», — отмечает ведомство.
В Москве в июне число умерших пациентов, когда COVID-19 стал основной причиной смерти, составило 1 329 случаев, что на 42,8% меньше, чем в мае, когда таких случаев было зарегистрировано 2 324. Количество случаев, когда COVID-19 повлиял на развитие иных болезней и способствовал появлению осложнений, ускоривших смерть пациента, в июне в Москве составило 784, а в мае – 980 (снижение на 20%).
За полгода в России зарегистрировано 946,53 тыс. смертей, рост смертности по сравнению с аналогичным периодом 2019 года составил 3,1%.