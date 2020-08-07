Росстат опубликовал данные о смертности от COVID-19 за июнь

В Москве в июне число умерших пациентов, когда COVID-19 стал основной причиной смерти, составило 1 329 случаев, что на 42,8% меньше, чем в мае, когда таких случаев было зарегистрировано 2 324. Количество случаев, когда COVID-19 повлиял на развитие иных болезней и способствовал появлению осложнений, ускоривших смерть пациента, в июне в Москве составило 784, а в мае – 980 (снижение на 20%).