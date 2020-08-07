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Росстат опубликовал данные о смертности от COVID-19 за июнь

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Число зарегистрированных умерших, у которых основной причиной смерти являлся COVID-19, в июне составило 5 448 случаев, сообщает Росстат. При этом еще в 1 589 случаях COVID-19 являлся предполагаемой причиной смерти, в 1 399 случаях — коронавирус способствовал появлению осложнений при иных болезнях, в 3 481 случае — диагностирован, но не повлиял на наступление смерти.

«В июне снизилось число смертей от коронавирусной инфекции в регионах, которые первыми приняли удар эпидемии», — отмечает ведомство.

В Москве в июне число умерших пациентов, когда COVID-19 стал основной причиной смерти, составило 1 329 случаев, что на 42,8% меньше, чем в мае, когда таких случаев было зарегистрировано 2 324. Количество случаев, когда COVID-19 повлиял на развитие иных болезней и способствовал появлению осложнений, ускоривших смерть пациента, в июне в Москве составило 784, а в мае – 980 (снижение на 20%).

За полгода в России зарегистрировано 946,53 тыс. смертей, рост смертности по сравнению с аналогичным периодом 2019 года составил 3,1%.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных