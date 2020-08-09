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В Минске начались стычки протестующих с милицией

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В Минске после закрытия участков для голосования на выборах президента Белоруссии начались стычки протестующих с милицией, сообщают ТАСС и «Sputnik Беларусь».

Протестующие собрались на площади Победы, возле стелы «Минск ‒ город герой». Полиция применяет для разгона демонстрантов светошумовые гранаты, сообщили корреспонденты изданий; «Sputnik Беларусь» добавляет, что милиция в Минске применила слезоточивый газ. Протестующие бросают фаеры в сторону силовиков, передает «РИА Новости».

«Sputnik Беларусь» и Tut.by сообщают о раненых во время протестов в Минске, у одного из них, по информации последнего, была надпись «Пресса» на спине. Помимо Минска протесты проходят в Бресте и Могилеве, сообщают Deutsche Welle и Tut.by.

9 августа прошло голосование на выборах президента Белоруссии. Экзитполы внутри страны, проведенные по заказу национального представительства телекомпании «Мир», показали преимущество действующего президента Александра Лукашенко. За него, по их данным, проголосовали 79,7%, за его основного оппонента Светлану Тихановскую – 6,8%.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных