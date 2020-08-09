В Минске начались стычки протестующих с милицией

«Sputnik Беларусь» и Tut.by сообщают о раненых во время протестов в Минске, у одного из них, по информации последнего, была надпись «Пресса» на спине. Помимо Минска протесты проходят в Бресте и Могилеве, сообщают Deutsche Welle и Tut.by.