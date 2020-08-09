В Минске начались стычки протестующих с милицией
В Минске после закрытия участков для голосования на выборах президента Белоруссии начались стычки протестующих с милицией, сообщают ТАСС и «Sputnik Беларусь».
Протестующие собрались на площади Победы, возле стелы «Минск ‒ город герой». Полиция применяет для разгона демонстрантов светошумовые гранаты, сообщили корреспонденты изданий; «Sputnik Беларусь» добавляет, что милиция в Минске применила слезоточивый газ. Протестующие бросают фаеры в сторону силовиков, передает «РИА Новости».
«Sputnik Беларусь» и Tut.by сообщают о раненых во время протестов в Минске, у одного из них, по информации последнего, была надпись «Пресса» на спине. Помимо Минска протесты проходят в Бресте и Могилеве, сообщают Deutsche Welle и Tut.by.
9 августа прошло голосование на выборах президента Белоруссии. Экзитполы внутри страны, проведенные по заказу национального представительства телекомпании «Мир», показали преимущество действующего президента Александра Лукашенко. За него, по их данным, проголосовали 79,7%, за его основного оппонента Светлану Тихановскую – 6,8%.