Белорусский металлургический завод частично приостановил работу
На Белорусском металлургическом заводе в городе Жлобине приостановлена работа нескольких цехов, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные Sputnik Беларусь. Причина приостановки работы не называется.
«Остановлены минимум два цеха – трубопрокатный и канатный», – передает агентство, отмечая, что не удалось подтвердить или опровергнуть эту информацию в связи с тем, что источники перестали выходить на связь.
Как сообщает портал TUT.BY, работники предприятия бастуют минимум в одном из цехов. По словам очевидцев, к заводу подъехали два автозака и автобус с ОМОНом. Руководство завода не комментирует ситуацию.
Белорусский металлургический завод построен в 1984 г. Численность работников составляет порядка 11 000 человек.