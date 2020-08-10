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Белорусский металлургический завод частично приостановил работу

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На Белорусском металлургическом заводе в городе Жлобине приостановлена работа нескольких цехов, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные Sputnik Беларусь. Причина приостановки работы не называется.

«Остановлены минимум два цеха – трубопрокатный и канатный», – передает агентство, отмечая, что не удалось подтвердить или опровергнуть эту информацию в связи с тем, что источники перестали выходить на связь.

Как сообщает портал TUT.BY, работники предприятия бастуют минимум в одном из цехов. По словам очевидцев, к заводу подъехали два автозака и автобус с ОМОНом. Руководство завода не комментирует ситуацию.

Белорусский металлургический завод построен в 1984 г. Численность работников составляет порядка 11 000 человек.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных