Правительство выделило еще около 30 млрд рублей на горячее питание в школах
Правительство выделило дополнительно около 30 млрд руб. на обеспечение российских школьников горячим питанием в 27 регионах страны, заявил министр просвещения Сергей Кравцов на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства. Трансляцию вел телеканал «Россия 24».
«Правительством выделены дополнительные средства для 27 субъектов Российской Федерации ‒ это почти 30 млрд руб. на 2020‒2022 гг. Деньги доведены до регионов», ‒ сказал Кравцов.
Ранее президент Владимир Путин подписал закон о бесплатном питании для школьников с 1-го по 4-й класс. Согласно закону ученики начальных классов должны получать бесплатное горячее питание не менее одного раза день. Деньги на организацию питания будут выделяться из федерального и местных бюджетов, регионы смогут получать субсидии на софинансирование. Вводить бесплатное питание будут поэтапно с 1 сентября 2020 г. по 1 сентября 2023 г.