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Правительство выделило еще около 30 млрд рублей на горячее питание в школах

Ведомости

Правительство выделило дополнительно около 30 млрд руб. на обеспечение российских школьников горячим питанием в 27 регионах страны, заявил министр просвещения Сергей Кравцов на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства. Трансляцию вел телеканал «Россия 24».

«Правительством выделены дополнительные средства для 27 субъектов Российской Федерации ‒ это почти 30 млрд руб. на 2020‒2022 гг. Деньги доведены до регионов», ‒ сказал Кравцов.

Ранее президент Владимир Путин подписал закон о бесплатном питании для школьников с 1-го по 4-й класс. Согласно закону ученики начальных классов должны получать бесплатное горячее питание не менее одного раза день. Деньги на организацию питания будут выделяться из федерального и местных бюджетов, регионы смогут получать субсидии на софинансирование. Вводить бесплатное питание будут поэтапно с 1 сентября 2020 г. по 1 сентября 2023 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных