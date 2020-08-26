Правительство выделило еще около 30 млрд рублей на горячее питание в школах

Ранее президент Владимир Путин подписал закон о бесплатном питании для школьников с 1-го по 4-й класс. Согласно закону ученики начальных классов должны получать бесплатное горячее питание не менее одного раза день. Деньги на организацию питания будут выделяться из федерального и местных бюджетов, регионы смогут получать субсидии на софинансирование. Вводить бесплатное питание будут поэтапно с 1 сентября 2020 г. по 1 сентября 2023 г.