Умер детский писатель Владислав Крапивин
Автор детских произведений «Мальчик со шпагой», «Журавленок и молнии» и «Трое с площади Карронад» Владислав Крапивин умер на 82-м году жизни, сообщила его невестка Лариса Крапивина.
«Умер в 06:40 (по местному времени). Ему стало хуже, ночью отвезли в реанимацию — и все», — цитирует Крапивину ТАСС. С 10 августа писатель находился в больнице после лечения пневмонии, 12 августа он перенес операцию, отмечает агентство.
За свою творческую карьеру Крапивин создал множество произведений для детей, включая романы «Мальчик со шпагой», «Голубятни на желтой поляне» и «Журавленок и молнии», повести «Трое с площади Карронад» и «Дети синего фламинго».
В 2014 г. Крапивин был удостоен премии президента России в области литературы и искусства «за вклад в развитие отечественной детской литературы и патриотическое воспитание подрастающего поколения». В целом у Крапивина больше двух десятков различных премий и наград.