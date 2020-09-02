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Гора Куштау получила статус памятника природы

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Гора Куштау, расположенная в Ишимбайском районе Башкирии и вместе с другими шиханами входящая в список геологического наследия всемирного значения Geosites, получила статус особо охраняемой природной территории ‒ памятника природы, сообщил на пресс-конференции Общественной палаты России один из ее членов Ростислав Мурзагулов.

«Я созвонился с секретариатом Радия Хабирова. Они сегодня утром получили согласование по линии Минприроды России. Уже подписано постановление», ‒ цитирует Мурзагулова «Интерфакс».

В 2019 г. входящая в АО «Башкирская содовая компания» (БСК) Сырьевая компания получила право на разработку шихана Куштау. Там планировалось добывать известняк, поскольку запасы шихана Шахтау, который разрабатывается с прошлого столетия, вскоре будут исчерпаны.

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Летом 2020 г. на Куштау началась вырубка леса. Это вызвало протесты со стороны местных жителей и экоактивистов. В результате стычек между активистами и сотрудниками БСК 15‒16 августа пострадали двое полицейских. 16 августа глава Башкортостана Радий Хабиров поручил приостановить геологоразведку на Куштау и заявил об исчерпании конфликта вокруг горы.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных