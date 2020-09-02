Гора Куштау получила статус памятника природы
Гора Куштау, расположенная в Ишимбайском районе Башкирии и вместе с другими шиханами входящая в список геологического наследия всемирного значения Geosites, получила статус особо охраняемой природной территории ‒ памятника природы, сообщил на пресс-конференции Общественной палаты России один из ее членов Ростислав Мурзагулов.
«Я созвонился с секретариатом Радия Хабирова. Они сегодня утром получили согласование по линии Минприроды России. Уже подписано постановление», ‒ цитирует Мурзагулова «Интерфакс».
В 2019 г. входящая в АО «Башкирская содовая компания» (БСК) Сырьевая компания получила право на разработку шихана Куштау. Там планировалось добывать известняк, поскольку запасы шихана Шахтау, который разрабатывается с прошлого столетия, вскоре будут исчерпаны.
Летом 2020 г. на Куштау началась вырубка леса. Это вызвало протесты со стороны местных жителей и экоактивистов. В результате стычек между активистами и сотрудниками БСК 15‒16 августа пострадали двое полицейских. 16 августа глава Башкортостана Радий Хабиров поручил приостановить геологоразведку на Куштау и заявил об исчерпании конфликта вокруг горы.