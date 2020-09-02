Гора Куштау получила статус памятника природы

Летом 2020 г. на Куштау началась вырубка леса. Это вызвало протесты со стороны местных жителей и экоактивистов. В результате стычек между активистами и сотрудниками БСК 15‒16 августа пострадали двое полицейских. 16 августа глава Башкортостана Радий Хабиров поручил приостановить геологоразведку на Куштау и заявил об исчерпании конфликта вокруг горы.