Правительство направит почти 1 млрд рублей на нужды льготников
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении более 988 млн руб. на бесплатные лекарства, медицинские изделия и лечебное питание для льготников, сообщается на сайте правительства.
«Эта сумма – нераспределенный резерв средств федерального бюджета, предусмотренных в 2020 г. на обеспечение льготников бесплатными лекарствами, лечебным питанием и медицинскими изделиями», – пояснили в правительстве.
Такая помощь оказывается инвалидам, в том числе участникам Великой Отечественной войны, детям-инвалидам и чернобыльцам.
В правительстве отметили, что сумма, на которую льготники могут получить лекарства и питание, после индексации составила 886,4 руб.
Ранее правительство выделило более 34,3 млрд руб. на ежемесячные выплаты семьям с детьми в возрасте от 3 до 7 лет. Выплаты могут получить семьи, в которых размер среднедушевого дохода не превышает величину прожиточного минимума на душу населения.