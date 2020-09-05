Правительство направит почти 1 млрд рублей на нужды льготников

Ранее правительство выделило более 34,3 млрд руб. на ежемесячные выплаты семьям с детьми в возрасте от 3 до 7 лет. Выплаты могут получить семьи, в которых размер среднедушевого дохода не превышает величину прожиточного минимума на душу населения.