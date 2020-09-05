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Правительство направит почти 1 млрд рублей на нужды льготников

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Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении более 988 млн руб. на бесплатные лекарства, медицинские изделия и лечебное питание для льготников, сообщается на сайте правительства.

«Эта сумма – нераспределенный резерв средств федерального бюджета, предусмотренных в 2020 г. на обеспечение льготников бесплатными лекарствами, лечебным питанием и медицинскими изделиями», – пояснили в правительстве.

Такая помощь оказывается инвалидам, в том числе участникам Великой Отечественной войны, детям-инвалидам и чернобыльцам.

В правительстве отметили, что сумма, на которую льготники могут получить лекарства и питание, после индексации составила 886,4 руб.

Ранее правительство выделило более 34,3 млрд руб. на ежемесячные выплаты семьям с детьми в возрасте от 3 до 7 лет. Выплаты могут получить семьи, в которых размер среднедушевого дохода не превышает величину прожиточного минимума на душу населения.

Ранее по теме: Правительство выделило еще около 30 млрд рублей на горячее питание в школах

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных