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Адвокат дал прогноз по приговору Ефремову

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Пресненский суд Москвы может приговорить актера Михаила Ефремова, обвиняемого в ДТП на Смоленской площади, к сроку от шести до восьми лет колонии общего режима, заявил его адвокат Эльман Пашаев в интервью телеканалу «Москва 24».

«От шести до восьми лет колонии общего режима», – сказал он.

Как отмечает телеканал, ранее Пашаев заявил, что Ефремов готов к суровому приговору, так как с самого первого дня после трагедии ожидал длительного срока.

Приговор Михаилу Ефремову будет оглашен 8 сентября в 11:00 по московскому времени. Прокурор запросила для Ефремова 11 лет колонии общего режима. Пашаев попросил суд не лишать свободы Ефремова при вынесении ему приговора. Артист признал свою вину и в последнем слове сообщил, что искренне раскаивается.

По данным следствия, 8 июня Ефремов в состоянии алкогольного и наркотического опьянения за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу на Смоленской площади в Москве и столкнулся с автофургоном Lada. Управлявший фургоном Сергей Захаров скончался в больнице.

Ранее по теме: Ефремов выступил в суде с последним словом

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных