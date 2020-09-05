Адвокат дал прогноз по приговору Ефремову
Пресненский суд Москвы может приговорить актера Михаила Ефремова, обвиняемого в ДТП на Смоленской площади, к сроку от шести до восьми лет колонии общего режима, заявил его адвокат Эльман Пашаев в интервью телеканалу «Москва 24».
«От шести до восьми лет колонии общего режима», – сказал он.
Как отмечает телеканал, ранее Пашаев заявил, что Ефремов готов к суровому приговору, так как с самого первого дня после трагедии ожидал длительного срока.
Приговор Михаилу Ефремову будет оглашен 8 сентября в 11:00 по московскому времени. Прокурор запросила для Ефремова 11 лет колонии общего режима. Пашаев попросил суд не лишать свободы Ефремова при вынесении ему приговора. Артист признал свою вину и в последнем слове сообщил, что искренне раскаивается.
По данным следствия, 8 июня Ефремов в состоянии алкогольного и наркотического опьянения за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу на Смоленской площади в Москве и столкнулся с автофургоном Lada. Управлявший фургоном Сергей Захаров скончался в больнице.