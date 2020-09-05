Адвокат дал прогноз по приговору Ефремову

Приговор Михаилу Ефремову будет оглашен 8 сентября в 11:00 по московскому времени. Прокурор запросила для Ефремова 11 лет колонии общего режима. Пашаев попросил суд не лишать свободы Ефремова при вынесении ему приговора. Артист признал свою вину и в последнем слове сообщил, что искренне раскаивается.