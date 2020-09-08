Костин предложил отрицательный НДФЛ для многодетных и малоимущих

Она напомнил, что в ряде западных стран действуют программы стимулирования занятости, которые позволяют трудоустроить безработных. По мнению президента ВТБ, в российских условиях такой мерой поддержки для малоимущих семей с детьми могли бы стать вычеты из налоговых платежей, включая отрицательные ставки НДФЛ. «Для людей многодетных, с низкими заработными платами это могло бы стать стимулом. Когда ты выходишь на работу, а у тебя дети, это ведет к повышению издержек. Вот эти вещи надо компенсировать за счет отрицательного НДФЛ и каких-то вычетов», ‒ сказал Костин.