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Костин предложил отрицательный НДФЛ для многодетных и малоимущих

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Россия могла бы стимулировать интерес к работе у малоимущих и многодетных граждан за счет налоговых вычетов вплоть до отрицательных ставок налога на доходы физических лиц (НДФЛ), заявил президент ВТБ Андрей Костин на стратегической сессии Московского финансового форума.

Она напомнил, что в ряде западных стран действуют программы стимулирования занятости, которые позволяют трудоустроить безработных. По мнению президента ВТБ, в российских условиях такой мерой поддержки для малоимущих семей с детьми могли бы стать вычеты из налоговых платежей, включая отрицательные ставки НДФЛ. «Для людей многодетных, с низкими заработными платами это могло бы стать стимулом. Когда ты выходишь на работу, а у тебя дети, это ведет к повышению издержек. Вот эти вещи надо компенсировать за счет отрицательного НДФЛ и каких-то вычетов», ‒ сказал Костин.

Он добавил, что налоговое стимулирование данной категории граждан должно вестись «не на разовой основе по 5000‒10 000 [рублей], а на регулярной основе». «Надо сокращать безработицу и увеличивать уровень жизни населения, это социальные вопросы, которые мы будем решать», ‒ резюмировал президент ВТБ. «На следующий год у нас выборы в Госдуму, вы не планируете возглавить партию социального роста?» ‒ спросил у Костина после его выступления мэр Москвы Сергей Собянин. «Ни в коем случае. Я уже прикипел к месту банкира, Сергей Семенович», ‒ ответил президент ВТБ.

В начале сентября 2019 г. Костин на Московском финансовом форуме предложил установить необлагаемый минимум дохода физических лиц и тем самым поддержать людей с низкими доходами. Тогда банкир отмечал, что такая мера позволит малоимущим гражданам получить дополнительные деньги, а также будет способствовать росту внутреннего спроса. Нынешнее свое предложение он на МФФ-2020 назвал трансформацией этой идеи.

Ранее по теме: Госдуме предложили освободить самозанятых от налога при низких доходах

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных