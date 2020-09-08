Костин предложил отрицательный НДФЛ для многодетных и малоимущих
Россия могла бы стимулировать интерес к работе у малоимущих и многодетных граждан за счет налоговых вычетов вплоть до отрицательных ставок налога на доходы физических лиц (НДФЛ), заявил президент ВТБ Андрей Костин на стратегической сессии Московского финансового форума.
Она напомнил, что в ряде западных стран действуют программы стимулирования занятости, которые позволяют трудоустроить безработных. По мнению президента ВТБ, в российских условиях такой мерой поддержки для малоимущих семей с детьми могли бы стать вычеты из налоговых платежей, включая отрицательные ставки НДФЛ. «Для людей многодетных, с низкими заработными платами это могло бы стать стимулом. Когда ты выходишь на работу, а у тебя дети, это ведет к повышению издержек. Вот эти вещи надо компенсировать за счет отрицательного НДФЛ и каких-то вычетов», ‒ сказал Костин.
Он добавил, что налоговое стимулирование данной категории граждан должно вестись «не на разовой основе по 5000‒10 000 [рублей], а на регулярной основе». «Надо сокращать безработицу и увеличивать уровень жизни населения, это социальные вопросы, которые мы будем решать», ‒ резюмировал президент ВТБ. «На следующий год у нас выборы в Госдуму, вы не планируете возглавить партию социального роста?» ‒ спросил у Костина после его выступления мэр Москвы Сергей Собянин. «Ни в коем случае. Я уже прикипел к месту банкира, Сергей Семенович», ‒ ответил президент ВТБ.
В начале сентября 2019 г. Костин на Московском финансовом форуме предложил установить необлагаемый минимум дохода физических лиц и тем самым поддержать людей с низкими доходами. Тогда банкир отмечал, что такая мера позволит малоимущим гражданам получить дополнительные деньги, а также будет способствовать росту внутреннего спроса. Нынешнее свое предложение он на МФФ-2020 назвал трансформацией этой идеи.