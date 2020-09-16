Суд Парижа осудил на три года экс-главу ВФЛА Балахничева

За соучастие в сокрытии положительных допинг-проб российских спортсменов и создание «коррупционной сети» также осудили 87-летнего экс-президента Международной федерации легкой атлетики (IAAF) сенегальца Ламина Диака. Его приговорили к четырем годам лишения свободы, из которых два года составляют условный срок, а также к штрафу в 500 000 евро. Различные сроки и штрафы до 1 000 000 евро получили еще три человека.