Суд Парижа осудил на три года экс-главу ВФЛА Балахничева
Суд Парижа заочно приговорил бывшего главу Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Валентина Балахничева к трем годам тюрьмы по делу о сокрытии положительных допинг-проб российских спортсменов и коррупции, сообщает France TV.
Балахничева, а также и экс-тренера сборной России в беге на длинные дистанции Алексея Мельникова приговорили к трем и двум годам лишения свободы соответственно. В отношении россиян оставили в силе ордер на арест при их появлении на территории Франции.
За соучастие в сокрытии положительных допинг-проб российских спортсменов и создание «коррупционной сети» также осудили 87-летнего экс-президента Международной федерации легкой атлетики (IAAF) сенегальца Ламина Диака. Его приговорили к четырем годам лишения свободы, из которых два года составляют условный срок, а также к штрафу в 500 000 евро. Различные сроки и штрафы до 1 000 000 евро получили еще три человека.
Балахничев занимал пост президента ВФЛА с 1990 по 2015 г. Одновременно с 2000 по 2003 г. он был заместителем и первым заместителем руководителя Росспорта. После скандала с сокрытием допинга у победительницы Олимпиады-2012 Юлии Зариповой и многоборки Татьяны Черновой Балахничев покинул пост главы ВФЛА.