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Суд Парижа осудил на три года экс-главу ВФЛА Балахничева

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Суд Парижа заочно приговорил бывшего главу Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Валентина Балахничева к трем годам тюрьмы по делу о сокрытии положительных допинг-проб российских спортсменов и коррупции, сообщает France TV.

Балахничева, а также и экс-тренера сборной России в беге на длинные дистанции Алексея Мельникова приговорили к трем и двум годам лишения свободы соответственно. В отношении россиян оставили в силе ордер на арест при их появлении на территории Франции.

За соучастие в сокрытии положительных допинг-проб российских спортсменов и создание «коррупционной сети» также осудили 87-летнего экс-президента Международной федерации легкой атлетики (IAAF) сенегальца Ламина Диака. Его приговорили к четырем годам лишения свободы, из которых два года составляют условный срок, а также к штрафу в 500 000 евро. Различные сроки и штрафы до 1 000 000 евро получили еще три человека.

Балахничев занимал пост президента ВФЛА с 1990 по 2015 г. Одновременно с 2000 по 2003 г. он был заместителем и первым заместителем руководителя Росспорта. После скандала с сокрытием допинга у победительницы Олимпиады-2012 Юлии Зариповой и многоборки Татьяны Черновой Балахничев покинул пост главы ВФЛА.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных