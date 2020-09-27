В России за сутки зарегистрировали 7867 новых случаев коронавируса
В России за сутки коронавирус обнаружили у 7867 человек, сообщает оперативный штаб. Общее число случаев заражения в стране достигло 1 151 438. Умерли за день 99 пациентов. Общее число летальных исходов с начала пандемии выросло до 20 324.
Вчера, 26 сентября, оперштаб сообщил о 7523 новых заболевших.
В Москве за сутки выявлено 2016 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 1126 пациента, скончались 18 человек. В топ-5 по приросту заболевших за сутки после Москвы вошли Санкт-Петербург (+227), Подмосковье (+226) Ростовская (+188) и Нижегородская (+167) области.
За сутки в России полностью выздоровели 3068 человек. Общее число выздоровевших выросло до 943 218 человек.
По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире выявлено более 32,8 млн случаев заражения коронавирусом, умерли более 994 000 человек. Самая высокая заболеваемость отмечена в США ‒ 7 млн случаев, Индии (5,9 млн) и Бразилии (4,7 млн). Россия занимает четвертое место в мире по заболеваемости коронавирусом.