Собянин объявил о досрочном начале отопительного сезона
Отопительный сезон в Москве начнется с 28 сентября, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем блоге.
Собянин пояснил, что из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в Москве, около 2 000 000 пожилых и хронически больных москвичей должны с понедельника оставаться дома.
«Чтобы пребывание дома было максимально комфортным, я принял решение о досрочном начале отопительного сезона. С понедельника тепло начнет поступать в жилые дома», — сообщил он.
Мэр города также рассказал, что в Москве возобновляется доставки дров на дачные и садовые участки по льготным ценам.
Ранее в пятницу Сергей Собянин обязал граждан старше 65 лет не покидать место своего проживания за исключением особых случаев. В частности, граждане старше 65 лет, а также граждане, имеющие хронические заболевания, с 28 сентября могут покидать место проживания для получения медицинской помощи, походов в магазин, выноса мусора, выгула домашних животных и занятий физкультурой.
Кроме того, Собянин рекомендовал работодателям минимизировать очное присутствие работников на рабочих местах с 28 сентября, и определить число сотрудников, которых должны перевести на дистанционный режим работы.