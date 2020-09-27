Силовики развернули БТРы у резиденции Лукашенко перед акцией протеста
Колонна из десяти БТР прибыла ко дворцу Независимости – резиденции президента Белоруссии Александра Лукашенко, где оппозиция запланировала очередную акцию протеста, передает корреспондент РИА «Новости».
У резиденции также расположены несколько экипажей скорой помощи, пожарные расчеты и легкие бронемашины, добавил он.
Как отмечает портал Tut.by, скопление военной техники также наблюдается у стелы «Минск – город-герой» и гостиницы «Планета».
По данным МВД Белоруссии, накануне в республике состоялись 10 акций протеста, в которых приняли участие около 300 человек, 150 из которых были задержаны. В акциях «в поддержку мира, безопасности и спокойствия» приняли участие порядка 40 000 человек, утверждает ведомство.
После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента в стране начались акции протеста. Согласно официальной статистике ЦИК, за Лукашенко проголосовали 80,08% пришедших на выборы граждан Белоруссии. Еще 10,09% поддержали кандидата от оппозиции Светлану Тихановскую. Последняя утверждает, что результаты выборов были сфальсифицированы. С ней согласились страны Европейского союза, которые отказались признать Лукашенко легитимным президентом. Позже Лукашенко объявил о закрытии границ с Литвой и Польшей, а также об усилении охраны границ с Украиной.