В Минске силовики провели первые задержания до начала акции протеста
В центре Минска, где должна состояться очередная акция протеста, силовики начали задерживать людей, передает Tut.by.
По данным портала, задержания начались на пересечении Мельникайте и проспекта Победителей, где собралась группа людей, которая затем двинулась в сторону стелы «Минск – город-герой».
Задержания начались также в Гродно и Могилеве, где протестующие организовали акции протеста.
Пресс-секретарь ГУВД Минска Наталья Ганусевич сообщила в комментарии ТАСС, что в столице республики задержали нескольких человек.
По данным МВД Белоруссии, накануне в республике состоялись 10 акций протеста, в которых приняли участие около 300 человек, 150 из которых были задержаны. В акциях «в поддержку мира, безопасности и спокойствия» приняли участие порядка 40 000 человек, утверждает ведомство.
После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента в стране начались акции протеста. Согласно официальной статистике ЦИК, за Лукашенко проголосовали 80,08% пришедших на выборы граждан Белоруссии. Еще 10,09% поддержали кандидата от оппозиции Светлану Тихановскую. Последняя утверждает, что результаты выборов были сфальсифицированы. С ней согласились страны Европейского союза, которые отказались признать Лукашенко легитимным президентом. Позже Лукашенко объявил о закрытии границ с Литвой и Польшей, а также об усилении охраны границ с Украиной.