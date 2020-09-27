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В Минске силовики провели первые задержания до начала акции протеста

Ведомости

В центре Минска, где должна состояться очередная акция протеста, силовики начали задерживать людей, передает Tut.by.

По данным портала, задержания начались на пересечении Мельникайте и проспекта Победителей, где собралась группа людей, которая затем двинулась в сторону стелы «Минск – город-герой».

Задержания начались также в Гродно и Могилеве, где протестующие организовали акции протеста.

Пресс-секретарь ГУВД Минска Наталья Ганусевич сообщила в комментарии ТАСС, что в столице республики задержали нескольких человек.

По данным МВД Белоруссии, накануне в республике состоялись 10 акций протеста, в которых приняли участие около 300 человек, 150 из которых были задержаны. В акциях «в поддержку мира, безопасности и спокойствия» приняли участие порядка 40 000 человек, утверждает ведомство.

После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента в стране начались акции протеста. Согласно официальной статистике ЦИК, за Лукашенко проголосовали 80,08% пришедших на выборы граждан Белоруссии. Еще 10,09% поддержали кандидата от оппозиции Светлану Тихановскую. Последняя утверждает, что результаты выборов были сфальсифицированы. С ней согласились страны Европейского союза, которые отказались признать Лукашенко легитимным президентом. Позже Лукашенко объявил о закрытии границ с Литвой и Польшей, а также об усилении охраны границ с Украиной.

Ранее по теме: Силовики развернули БТРы у резиденции Лукашенко перед акцией протеста

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных