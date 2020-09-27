Десятки тысяч человек участвуют в акции протеста в Минске
Несколько десятков тысяч протестующих вышли на улицы Минска в воскресенье, передает корреспондент ТАСС.
По его словам, протестующие идут плотной колонной, многие сцепились за руки, опасаясь задержаний.
Как отмечает Tut.by, колонна движется в сторону проспекта Независимости, силовики перекрыли движение транспорта по проспекту в районе ботанического сада. По информации портала, акции протеста проходят также в Гомеле, Бресте, Могилеве и Гродно.
Позднее численность протестующих превысила 100 000 человек, передает «Интерфакс».
В региональном управлении МВД сообщили агентству РИА «Новости», что силовики применили слезоточивый газ в отношении протестующих в Гомеле.
По данным МВД Белоруссии, накануне в республике состоялись 10 акций протеста, в которых приняли участие около 300 человек, 150 из которых были задержаны. В акциях «в поддержку мира, безопасности и спокойствия» приняли участие порядка 40 000 человек, утверждает ведомство.
После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента в стране начались акции протеста. Согласно официальной статистике ЦИК, за Лукашенко проголосовали 80,08% пришедших на выборы граждан Белоруссии. Еще 10,09% поддержали кандидата от оппозиции Светлану Тихановскую. Последняя утверждает, что результаты выборов были сфальсифицированы. С ней согласились страны Европейского союза, которые отказались признать Лукашенко легитимным президентом. Позже Лукашенко объявил о закрытии границ с Литвой и Польшей, а также об усилении охраны границ с Украиной.