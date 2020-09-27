В Белоруссии задержали около 200 участников акций протеста
Силовики задержали около 200 участников протестных акций, которые состоялись в воскресенье почти во всех регионах Белоруссии, заявила пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова в комментарии ТАСС.
«Несанкционированные массовые мероприятия прошли практически во всех регионах Белоруссии, в Минске еще продолжаются. Около 200 человек задержаны и доставлены в территориальные РУВД, все они исключительно участники несанкционированных мероприятий», — заявила она.
В комментарии РИА «Новости» Чемоданова также рассказала, что сегодняшние акции протеста значительно уступают по численности всем предыдущим.
Ранее российские и белорусские СМИ сообщали, что в минской акции протеста приняли участие десятки тысяч человек. Позднее «Интерфакс» передавал, что численность столичного протестного марша превысила 100 000 человек.
По данным МВД Белоруссии, накануне в республике состоялись 10 акций протеста, в которых приняли участие около 300 человек, 150 из которых были задержаны. В акциях «в поддержку мира, безопасности и спокойствия» приняли участие порядка 40 000 человек, утверждает ведомство.
После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента в стране начались акции протеста. Согласно официальной статистике ЦИК, за Лукашенко проголосовали 80,08% пришедших на выборы граждан Белоруссии. Еще 10,09% поддержали кандидата от оппозиции Светлану Тихановскую. Последняя утверждает, что результаты выборов были сфальсифицированы. С ней согласились страны Европейского союза, которые отказались признать Лукашенко легитимным президентом. Позже Лукашенко объявил о закрытии границ с Литвой и Польшей, а также об усилении охраны границ с Украиной.