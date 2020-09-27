Тихановская выступила против экономических санкций в отношении Белоруссии
Возможные экономические санкции западных стран в отношении Белоруссии нецелесообразны, поскольку они могут оказаться тяжелым бременем для жителей республики, заявила экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская в интервью газете Le Journal du Dimanche, передает ТАСС.
«Я не считаю необходимыми экономические санкции против Белоруссии. Потому что даже если они и позволят оказать давление на власти, они в то же время окажутся тяжелым бременем для населения», — рассказала она.
В то же время, Тихановская считает необходимым принятие Западом санкций в отношении белорусских должностных лиц из составленного оппозицией списка имени Александра Тарайковского, ответственных за случаи насилия со стороны силовиков.
Тихановская также заявила, что президент Франции Эммануэль Макрон мог бы не признать Александра Лукашенко легитимным президентом республики и признать Координационный совет белорусской оппозиции в качестве легитимного органа, с которым необходимо вести переговоры. Макрон в таком случае мог бы выступить посредником между Лукашенко и советом, пояснила она.
Ранее в воскресенье Макрон заявил в интервью Le Journal du Dimanche, что Лукашенко должен покинуть свой пост, и назвал события в Белоруссии «кризисом авторитарной власти, которая не может принять логику демократии и цепляется силой».
Светлана Тихановская 17 сентября заявила, что оппозиция страны начала сбор данных силовиков, причастных к избиениям демонстрантов, для составления санкционного списка. Тем, кто попадет туда, она пообещала «справедливый суд и наказание». Тихановская также заявила о планах опубликовать его и передать Украине, Турции, России, странам Евросоюза и США. По ее словам, список будет назван именем Александра Тарайковского, который погиб в ходе протестов в Белоруссии.
23 сентября в Минске Лукашенко в шестой раз вступил в должность президента Белоруссии. Как сообщало агентство «БелТА», церемония инаугурации прошла во Дворце независимости. Дата и время инаугурации до последнего держались в тайне. Кадры с церемонии были показаны в эфире телеканала «Беларусь 24» позднее самой процедуры, иностранные послы не приглашались. По заявлению минюста Белоруссии, приглашение послов не является обязательным согласно законодательству, а сама инаугурация прошла в соответствии с законом.
Власти Германии, Латвии, Литвы, Словакии, Эстонии и ряда других стран не признали Лукашенко легитимным президентом. Также его легитимность не признали США и Украина. Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеф Боррель заявил, что ЕС не признает результаты президентских выборов в Белоруссии, поэтому инаугурация Лукашенко нелегитимна.