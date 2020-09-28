Минпросвещения рассказало о 111 закрытых на карантин из-за гриппа школах

Ранее президент России Владимир Путин заявил об отсутствии планов на полный переход к дистанционному обучению в образовательных учреждениях. Руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев также сообщил, что переводить школьников на дистанционное обучение из-за угрозы распространения коронавируса в новом учебном году не придется. Позже в пресс-службе Минпросвещения рассказали, что доля закрытых из-за коронавируса школ в России составляет меньше одного процента.