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Минпросвещения рассказало о 111 закрытых на карантин из-за гриппа школах

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В России в связи с сезонным гриппом закрыты на карантин 111 школ, сообщили в пресс-службе Минпросвещения со ссылкой на главу ведомства Сергея Кравцова.

«На карантин не по причине ковидной инфекции, а в связи с сезонным гриппом, закрыты 111 школ (это 0,13% от общего числа школ), в штатный же режим работы вернулись 34 школы. В некоторых школах на карантин были переведены только отдельные классы», — говорится в сообщении. 

Случаи заболевания выявляются в основном у взрослых, работающих в школах. Ситуация с закрытием школ на карантин в регионах контролируется, массовый переход на дистанционное обучение пока не планируется, добавили в министерстве.

Ранее президент России Владимир Путин заявил об отсутствии планов на полный переход к дистанционному обучению в образовательных учреждениях. Руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев также сообщил, что переводить школьников на дистанционное обучение из-за угрозы распространения коронавируса в новом учебном году не придется. Позже в пресс-службе Минпросвещения рассказали, что доля закрытых из-за коронавируса школ в России составляет меньше одного процента.

Ранее по теме: Путин исключил переход на полное дистанционное обучение

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных