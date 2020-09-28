Минпросвещения рассказало о 111 закрытых на карантин из-за гриппа школах
В России в связи с сезонным гриппом закрыты на карантин 111 школ, сообщили в пресс-службе Минпросвещения со ссылкой на главу ведомства Сергея Кравцова.
«На карантин не по причине ковидной инфекции, а в связи с сезонным гриппом, закрыты 111 школ (это 0,13% от общего числа школ), в штатный же режим работы вернулись 34 школы. В некоторых школах на карантин были переведены только отдельные классы», — говорится в сообщении.
Случаи заболевания выявляются в основном у взрослых, работающих в школах. Ситуация с закрытием школ на карантин в регионах контролируется, массовый переход на дистанционное обучение пока не планируется, добавили в министерстве.
Ранее президент России Владимир Путин заявил об отсутствии планов на полный переход к дистанционному обучению в образовательных учреждениях. Руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев также сообщил, что переводить школьников на дистанционное обучение из-за угрозы распространения коронавируса в новом учебном году не придется. Позже в пресс-службе Минпросвещения рассказали, что доля закрытых из-за коронавируса школ в России составляет меньше одного процента.