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Путин исключил переход на полное дистанционное обучение

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Президент России Владимир Путин заявил об отсутствии планов на полный переход к дистанционному обучению в образовательных учреждениях. Об этом он сказал в ходе Всероссийского открытого урока, трансляцию которого вел телеканал «Россия 24».

«Дистанционный способ получения образования не может заменить реальный, традиционный. Он может только дополнять традиционные способы получения знаний. Поэтому никто у нас в стране не планирует переходить полностью к дистанционному обучению», – сказал Путин.

По его словам, факт успешного перехода российских образовательных учреждений на дистанционное обучение говорит о технологической готовности страны к внезапно наступившей пандемии.

«У нас еще много над чем нужно работать, но это говорит о том, что мы все-таки не только страна-бензоколонка, как некоторые пытаются нас представить, а это страна с ярко выраженными новыми технологическими возможностями, которые мы в состоянии быстро развивать, адаптировать к вызовам сегодняшнего дня», – добавил глава государства.

11 марта Всемирная организация здравоохранения признала вспышку коронавирусной инфекции, начавшуюся в китайской провинции Ухань в конце декабря и затем распространившуюся в разные страны, пандемией. По данным Университета Джонса Хопкинса, на сегодняшний день свыше 25 млн человек в мире заразились коронавирусом, из которых более 850 000 умерли. В России число заболевших сегодня превысило 1 млн человек, свидетельствуют данные оперативного штаба.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных