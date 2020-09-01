Путин исключил переход на полное дистанционное обучение

«У нас еще много над чем нужно работать, но это говорит о том, что мы все-таки не только страна-бензоколонка, как некоторые пытаются нас представить, а это страна с ярко выраженными новыми технологическими возможностями, которые мы в состоянии быстро развивать, адаптировать к вызовам сегодняшнего дня», – добавил глава государства.