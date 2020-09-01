Путин исключил переход на полное дистанционное обучение
Президент России Владимир Путин заявил об отсутствии планов на полный переход к дистанционному обучению в образовательных учреждениях. Об этом он сказал в ходе Всероссийского открытого урока, трансляцию которого вел телеканал «Россия 24».
«Дистанционный способ получения образования не может заменить реальный, традиционный. Он может только дополнять традиционные способы получения знаний. Поэтому никто у нас в стране не планирует переходить полностью к дистанционному обучению», – сказал Путин.
По его словам, факт успешного перехода российских образовательных учреждений на дистанционное обучение говорит о технологической готовности страны к внезапно наступившей пандемии.
«У нас еще много над чем нужно работать, но это говорит о том, что мы все-таки не только страна-бензоколонка, как некоторые пытаются нас представить, а это страна с ярко выраженными новыми технологическими возможностями, которые мы в состоянии быстро развивать, адаптировать к вызовам сегодняшнего дня», – добавил глава государства.
11 марта Всемирная организация здравоохранения признала вспышку коронавирусной инфекции, начавшуюся в китайской провинции Ухань в конце декабря и затем распространившуюся в разные страны, пандемией. По данным Университета Джонса Хопкинса, на сегодняшний день свыше 25 млн человек в мире заразились коронавирусом, из которых более 850 000 умерли. В России число заболевших сегодня превысило 1 млн человек, свидетельствуют данные оперативного штаба.