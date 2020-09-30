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Умер автор «Фунтика» Валерий Шульжик

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Автор сказок о поросенке Фунтике Валерий Шульжик скончался на 82-м году жизни. Об этом сообщил на странице в Facebook его друг, писатель Валентин Постников.

«Умер Валерий Шульжик. Автор "Фунтика". Прощай, мой любимый дорогой человек. Ты был для меня больше, чем друг. Спасибо тебе за все» — сказано в сообщении. Причину смерти коллеги Постников не назвал.

Шульжик родился в 1939 г. в Хабаровске. За свою жизнь он написал несколько десятков книг, пьес и стихотворений. Поросенок Фунтик стал самым известным его героем, которому автор посвятил несколько историй.

Впоследствии по ним был снят мультсериал, Шульжик принял участие в написании сценария. Первые два выпуска из четырех вышли на экраны в 1986 г., еще один — в 1987 г., последний — в 1988 г. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных