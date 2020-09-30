Умер автор «Фунтика» Валерий Шульжик
«Умер Валерий Шульжик. Автор "Фунтика". Прощай, мой любимый дорогой человек. Ты был для меня больше, чем друг. Спасибо тебе за все» — сказано в сообщении. Причину смерти коллеги Постников не назвал.
Шульжик родился в 1939 г. в Хабаровске. За свою жизнь он написал несколько десятков книг, пьес и стихотворений. Поросенок Фунтик стал самым известным его героем, которому автор посвятил несколько историй.
Впоследствии по ним был снят мультсериал, Шульжик принял участие в написании сценария. Первые два выпуска из четырех вышли на экраны в 1986 г., еще один — в 1987 г., последний — в 1988 г.