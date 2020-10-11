Воробьев намерен предотвратить введение карантина в Подмосковье

Московская область находится в тройке лидеров по заболеваемости коронавирусом. По данным оперштаба на 10 октября, суточный прирост в Подмосковье составил 416 человек. По общему количеству заболевших Московская область находится на втором месте (76 972 инфицированных) после столицы. Первое занимает Москва (325 917), а третье — Санкт-Петербург (47 063).