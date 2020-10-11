Воробьев намерен предотвратить введение карантина в Подмосковье
Власти Подмосковья должны не допустить введения карантина в регионе из-за коронавируса, поскольку в таком случае останавливается экономика, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев в эфире телеканала «Россия-1».
«Наша задача — не допустить закрытия на карантин, если карантин — то все, труба, дело труба, потому что экономика останавливается», — рассказал он.
Ранее Воробьев призвал жителей Московской области соблюдать масочно-перчаточный режим, а также не заниматься самолечением в случае появления симптомов коронавирусной инфекции. Помимо этого, губернатор призвал граждан, в особенности пожилых, отказаться от поездок в общественном транспорте.
Московская область находится в тройке лидеров по заболеваемости коронавирусом. По данным оперштаба на 10 октября, суточный прирост в Подмосковье составил 416 человек. По общему количеству заболевших Московская область находится на втором месте (76 972 инфицированных) после столицы. Первое занимает Москва (325 917), а третье — Санкт-Петербург (47 063).
В минувшую пятницу пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что оперативный штаб правительства и региональные власти будут обсуждать введение новых ограничений из-за коронавируса, если ситуация с заболеваемостью будет ухудшаться.