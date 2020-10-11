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Воробьев намерен предотвратить введение карантина в Подмосковье

Ведомости

Власти Подмосковья должны не допустить введения карантина в регионе из-за коронавируса, поскольку в таком случае останавливается экономика, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев в эфире телеканала «Россия-1».

«Наша задача — не допустить закрытия на карантин, если карантин — то все, труба, дело труба, потому что экономика останавливается», — рассказал он.

Ранее Воробьев призвал жителей Московской области соблюдать масочно-перчаточный режим, а также не заниматься самолечением в случае появления симптомов коронавирусной инфекции. Помимо этого, губернатор призвал граждан, в особенности пожилых, отказаться от поездок в общественном транспорте.

Московская область находится в тройке лидеров по заболеваемости коронавирусом. По данным оперштаба на 10 октября, суточный прирост в Подмосковье составил 416 человек. По общему количеству заболевших Московская область находится на втором месте (76 972 инфицированных) после столицы. Первое занимает Москва (325 917), а третье — Санкт-Петербург (47 063).

В минувшую пятницу пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что оперативный штаб правительства и региональные власти будут обсуждать введение новых ограничений из-за коронавируса, если ситуация с заболеваемостью будет ухудшаться.

Ранее по теме: Губернатор Подмосковья призвал отказаться от поездок в общественном транспорте

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных