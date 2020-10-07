Губернатор Подмосковья призвал отказаться от поездок в общественном транспорте

«Нужно жестко ограничить себя, и особенно группу риска – тех, кто старше 65 лет, – и отказаться от поездок в общественном транспорте. Только в случае крайней необходимости», — сказал Воробьев. Он пояснил, что исключение можно сделать, если поездка касается неотложных дел или лечения.