Губернатор Подмосковья призвал отказаться от поездок в общественном транспорте
Для сдерживания распространения коронавируса и недопущения введения карантина жители Московской области должны отказаться от поездок в общественном транспорте, в первую очередь, пожилые, заявил губернатор региона Андрей Воробьев на своей странице в Instagram.
«Нужно жестко ограничить себя, и особенно группу риска – тех, кто старше 65 лет, – и отказаться от поездок в общественном транспорте. Только в случае крайней необходимости», — сказал Воробьев. Он пояснил, что исключение можно сделать, если поездка касается неотложных дел или лечения.
Кроме того, Воробьев призвал жителей Московской области соблюдать масочно-перчаточный режим, а также не заниматься самолечением в случае появления симптомов коронавирусной инфекции. «Ни в коем случае не занимайтесь самолечением. Чем быстрее вы попросите о помощи, тем лучше», — сказал Воробьев.
Московская область находится в тройке лидеров по заболеваемости коронавирусом. По данным оперштаба, на 7 октября суточный прирост в Подмосковье составил 395 человек. По общему количеству заболевших Московская область находится на втором месте (75 712 инфицированных) после столицы. Первое занимает Москва (314 788), а третье — Санкт-Петербург (45 632).
Общее число случаев заражения с начала пандемии к 7 октября выросло до 1 248 619. За сутки в России полностью выздоровели 6 699 человек, 202 человека умерли. За весь период зафиксировано 21 865 летальных исходов, выздоровели 995 275 человек.