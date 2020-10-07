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Губернатор Подмосковья призвал отказаться от поездок в общественном транспорте

Ведомости

Для сдерживания распространения коронавируса и недопущения введения карантина жители Московской области должны отказаться от поездок в общественном транспорте, в первую очередь, пожилые, заявил губернатор региона Андрей Воробьев на своей странице в Instagram.

«Нужно жестко ограничить себя, и особенно группу риска – тех, кто старше 65 лет, – и отказаться от поездок в общественном транспорте. Только в случае крайней необходимости», — сказал Воробьев. Он пояснил, что исключение можно сделать, если поездка касается неотложных дел или лечения. 

Кроме того, Воробьев призвал жителей Московской области соблюдать масочно-перчаточный режим, а также не заниматься самолечением в случае появления симптомов коронавирусной инфекции. «Ни в коем случае не занимайтесь самолечением. Чем быстрее вы попросите о помощи, тем лучше», — сказал Воробьев.

Московская область находится в тройке лидеров по заболеваемости коронавирусом. По данным оперштаба, на 7 октября суточный прирост в Подмосковье составил 395 человек. По общему количеству заболевших Московская область находится на втором месте (75 712 инфицированных) после столицы. Первое занимает Москва (314 788), а третье — Санкт-Петербург (45 632).

Общее число случаев заражения с начала пандемии к 7 октября выросло до 1 248 619. За сутки в России полностью выздоровели 6 699 человек, 202 человека умерли. За весь период зафиксировано 21 865 летальных исходов, выздоровели 995 275 человек.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных