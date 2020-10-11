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Вирусолог заявил о возможном выходе России на плато по коронавирусу через неделю

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Распространение коронавируса в России может достигнуть пиковых значений через неделю, рассказал вирусолог Анатолий Альтштейн в комментарии «РИА Новости».

«Я думаю, что еще неделю будет подниматься, потом ляжет на плато какое-то время и начнет снижаться», — заявил он.

Вирусолог также отметил, что такая динамика возможна лишь в том случае, если действующие противоэпидемические меры будут соблюдаться.

По данным оперативного штаба, в России за минувшие сутки выявили 13 634 новых заболевших коронавирусом. Общее число случаев заражения в стране достигло 1 298 718. Умерли за день 149 пациентов.

В пятницу пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что оперативный штаб правительства и региональные власти будут обсуждать введение новых ограничений из-за коронавируса, если ситуация с заболеваемостью будет ухудшаться.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе встречи с руководителями фракций Госдумы заявил, что Россия готова к любому развитию ситуации с заболеваемостью коронавирусом. По его словам, власти намерены действовать «четко и согласованно».

Ранее по теме: В России впервые за все время пандемии выявили более 13 000 новых случаев коронавируса

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных