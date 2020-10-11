Вирусолог заявил о возможном выходе России на плато по коронавирусу через неделю
Распространение коронавируса в России может достигнуть пиковых значений через неделю, рассказал вирусолог Анатолий Альтштейн в комментарии «РИА Новости».
«Я думаю, что еще неделю будет подниматься, потом ляжет на плато какое-то время и начнет снижаться», — заявил он.
Вирусолог также отметил, что такая динамика возможна лишь в том случае, если действующие противоэпидемические меры будут соблюдаться.
По данным оперативного штаба, в России за минувшие сутки выявили 13 634 новых заболевших коронавирусом. Общее число случаев заражения в стране достигло 1 298 718. Умерли за день 149 пациентов.
В пятницу пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что оперативный штаб правительства и региональные власти будут обсуждать введение новых ограничений из-за коронавируса, если ситуация с заболеваемостью будет ухудшаться.
Ранее президент России Владимир Путин в ходе встречи с руководителями фракций Госдумы заявил, что Россия готова к любому развитию ситуации с заболеваемостью коронавирусом. По его словам, власти намерены действовать «четко и согласованно».