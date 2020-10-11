В России впервые выявили более 13 600 новых случаев коронавируса за сутки

В России впервые выявили более 13 600 новых случаев коронавируса за суткиВ Москве зарегистрировали 4500 новых заболевших
В России за сутки выявили 13 634 новых заболевших коронавирусом, сообщает оперативный штаб. Общее число случаев заражения в стране достигло 1 298 718. Умерли за день 149 пациентов. Общее число летальных исходов с начала пандемии выросло до 22 597.
Вчера, 10 октября, оперштаб сообщил о 12 846 новых заболевших.
В Москве за сутки выявлен 4501 случай заражения коронавирусом, выздоровели 1186 пациентов, скончались 35 человек. В топ-5 по приросту заболевших за сутки после Москвы вошли Санкт-Петербург (+528), Подмосковье (+419), Ростовская (+272) и Нижегородская (+262) области.
За сутки в России полностью выздоровели 4240 человек. Общее число выздоровевших выросло до 1 020 422 человек.
По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире выявлено более 37,2 млн случаев заражения коронавирусом, умерли более 1 млн человек. Самая высокая заболеваемость отмечена в США ‒ 7,7 млн случаев, Индии (7 млн) и Бразилии (5 млн). Россия занимает четвертое место в мире по заболеваемости коронавирусом.
В минувшую пятницу пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что оперативный штаб правительства и региональные власти будут обсуждать введение новых ограничений из-за коронавируса, если ситуация с заболеваемостью будет ухудшаться.
Ранее президент России Владимир Путин в ходе встречи с руководителями фракций Госдумы заявил, что Россия готова к любому развитию ситуации с заболеваемостью коронавирусом. По его словам, власти намерены действовать «четко и согласованно».