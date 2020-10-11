В России впервые выявили более 13 600 новых случаев коронавируса за сутки

По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире выявлено более 37,2 млн случаев заражения коронавирусом, умерли более 1 млн человек. Самая высокая заболеваемость отмечена в США ‒ 7,7 млн случаев, Индии (7 млн) и Бразилии (5 млн). Россия занимает четвертое место в мире по заболеваемости коронавирусом.