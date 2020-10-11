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В России впервые выявили более 13 600 новых случаев коронавируса за сутки

В Москве зарегистрировали 4500 новых заболевших
Ведомости
PhotoXPress

В России за сутки выявили 13 634 новых заболевших коронавирусом, сообщает оперативный штаб. Общее число случаев заражения в стране достигло 1 298 718. Умерли за день 149 пациентов. Общее число летальных исходов с начала пандемии выросло до 22 597.

Вчера, 10 октября, оперштаб сообщил о 12 846 новых заболевших.

В Москве за сутки выявлен 4501 случай заражения коронавирусом, выздоровели 1186 пациентов, скончались 35 человек. В топ-5 по приросту заболевших за сутки после Москвы вошли Санкт-Петербург (+528), Подмосковье (+419), Ростовская (+272) и Нижегородская (+262) области.

За сутки в России полностью выздоровели 4240 человек. Общее число выздоровевших выросло до 1 020 422 человек.

По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире выявлено более 37,2 млн случаев заражения коронавирусом, умерли более 1 млн человек. Самая высокая заболеваемость отмечена в США ‒ 7,7 млн случаев, Индии (7 млн) и Бразилии (5 млн). Россия занимает четвертое место в мире по заболеваемости коронавирусом.

В минувшую пятницу пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что оперативный штаб правительства и региональные власти будут обсуждать введение новых ограничений из-за коронавируса, если ситуация с заболеваемостью будет ухудшаться.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе встречи с руководителями фракций Госдумы заявил, что Россия готова к любому развитию ситуации с заболеваемостью коронавирусом. По его словам, власти намерены действовать «четко и согласованно».

Ранее по теме: Собянин назвал решающую для введения новых ограничений в Москве неделю

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных