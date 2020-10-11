Умерла пострадавшая при взрывах на складах под Рязанью женщина

О пожаре и взрывах на базе хранения снарядов на территории у поселка Желтухино в Рязанской области стало известно днем 7 октября. Как сообщили в Минобороны, предварительной причиной пожара стало горение травы поблизости. «Порывистым ветром огонь перекинулся на площадку хранения артиллерийских боеприпасов», — сообщили в ведомстве. Военные заверили, что пострадавших в результате инцидента нет, личный состав и военнослужащие со склада эвакуированы.