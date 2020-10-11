Умерла пострадавшая при взрывах на складах под Рязанью женщина
Умерла женщина, пострадавшая в результате взрывов на военных складах в Рязанской области, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб региона.
«Вчера женщина умерла», — сказал он.
В территориальном центре медицины катастроф подтвердили агентству смерть пострадавшей, отметив, что пациентка находилась в коме и была подключена к аппарату ИВЛ.
О пожаре и взрывах на базе хранения снарядов на территории у поселка Желтухино в Рязанской области стало известно днем 7 октября. Как сообщили в Минобороны, предварительной причиной пожара стало горение травы поблизости. «Порывистым ветром огонь перекинулся на площадку хранения артиллерийских боеприпасов», — сообщили в ведомстве. Военные заверили, что пострадавших в результате инцидента нет, личный состав и военнослужащие со склада эвакуированы.
По словам источника в Минобороны, на территории этой воинской части по-прежнему продолжало храниться большое количество боеприпасов с истекшим сроком годности.
Из-за возникших пожаров спасатели были вынуждены эвакуировать жителей из более 10 близлежащих населенных пунктов в радиусе 5 км.
В субботу МЧС России сообщило о ликвидации возникших из-за взрывов пожаров.