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В Красноярске возбудили дело по факту разлива топлива в Ангару

Ведомости

В Красноярске следователи возбудили уголовное дело по факту разлива дизельного топлива в Ангару, сообщается на сайте Западно-Сибирского управления на транспорте СК России.

По версии следствия, разлив топлива произошел 2 октября с движущейся транспортировочной баржи, принадлежащей ООО «Приангарский ЛПК», из-за износа цистерны. Инцидент произошел на расстоянии 196 км от Кодинска.

Уголовное дело возбуждено по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 247 УК РФ (нарушение правил обращения с экологически опасными веществами и отходами). Следователи изучают место происшествия, а также проводят обыски в «Приангарском ЛПК» и допрашивают его руководителей.

Накануне прокуратура Красноярского края сообщила, что в Ангару могло попасть около 500 л топлива.

Замглавы Кежемского района Олег Зиновьев рассказал ТАСС, что течь на барже была оперативно устранена, на воде масляных пятен не наблюдалось.

Ранее по теме: В Красноярском крае произошла утечка 500 литров топлива в Ангару

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных