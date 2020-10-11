В Красноярске возбудили дело по факту разлива топлива в Ангару
В Красноярске следователи возбудили уголовное дело по факту разлива дизельного топлива в Ангару, сообщается на сайте Западно-Сибирского управления на транспорте СК России.
По версии следствия, разлив топлива произошел 2 октября с движущейся транспортировочной баржи, принадлежащей ООО «Приангарский ЛПК», из-за износа цистерны. Инцидент произошел на расстоянии 196 км от Кодинска.
Уголовное дело возбуждено по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 247 УК РФ (нарушение правил обращения с экологически опасными веществами и отходами). Следователи изучают место происшествия, а также проводят обыски в «Приангарском ЛПК» и допрашивают его руководителей.
Накануне прокуратура Красноярского края сообщила, что в Ангару могло попасть около 500 л топлива.
Замглавы Кежемского района Олег Зиновьев рассказал ТАСС, что течь на барже была оперативно устранена, на воде масляных пятен не наблюдалось.