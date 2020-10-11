В Красноярске возбудили дело по факту разлива топлива в Ангару

Уголовное дело возбуждено по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 247 УК РФ (нарушение правил обращения с экологически опасными веществами и отходами). Следователи изучают место происшествия, а также проводят обыски в «Приангарском ЛПК» и допрашивают его руководителей.