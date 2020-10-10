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В Красноярском крае произошла утечка 500 литров топлива в Ангару

Ведомости

Около 500 литров дизельного топлива попало в реку Ангару с транспортировочной баржи в Красноярском крае, региональная прокуратура начала проверку, сообщается на сайте ведомства.

«10.10.2020 в прокуратуру края поступила информация о разливе дизельного топлива с транспортировочной баржи...По предварительным данным, требующим проверки на месте происшествия, в р. Ангара попало около 500 литров ГСМ», — говорится в сообщении.

В прокуратуре пояснили, что баржа принадлежит ООО «Приангарская ЛПК», возможными причинами инцидента являются неправильная транспортировка топлива, а также значительный износ цистерны.

На месте происшествия работают сотрудники региональных ГУ МВД, СК и МЧС.

В Единой дежурно-диспетчерской службе района рассказали ТАСС, что утечка топлива при раскачке баржи произошла еще 2 октября на базе в Кодинске. Как заявил замглавы района Олег Зиновьев, течь на барже была оперативно устранена, на воде не зафиксировали масляных пятен, однако эту информацию также проверят.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных