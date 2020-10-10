В Красноярском крае произошла утечка 500 литров топлива в Ангару

В Единой дежурно-диспетчерской службе района рассказали ТАСС, что утечка топлива при раскачке баржи произошла еще 2 октября на базе в Кодинске. Как заявил замглавы района Олег Зиновьев, течь на барже была оперативно устранена, на воде не зафиксировали масляных пятен, однако эту информацию также проверят.