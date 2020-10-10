В Красноярском крае произошла утечка 500 литров топлива в Ангару
Около 500 литров дизельного топлива попало в реку Ангару с транспортировочной баржи в Красноярском крае, региональная прокуратура начала проверку, сообщается на сайте ведомства.
«10.10.2020 в прокуратуру края поступила информация о разливе дизельного топлива с транспортировочной баржи...По предварительным данным, требующим проверки на месте происшествия, в р. Ангара попало около 500 литров ГСМ», — говорится в сообщении.
В прокуратуре пояснили, что баржа принадлежит ООО «Приангарская ЛПК», возможными причинами инцидента являются неправильная транспортировка топлива, а также значительный износ цистерны.
На месте происшествия работают сотрудники региональных ГУ МВД, СК и МЧС.
В Единой дежурно-диспетчерской службе района рассказали ТАСС, что утечка топлива при раскачке баржи произошла еще 2 октября на базе в Кодинске. Как заявил замглавы района Олег Зиновьев, течь на барже была оперативно устранена, на воде не зафиксировали масляных пятен, однако эту информацию также проверят.