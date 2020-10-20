Умерла народная артистка РСФСР Ирина Скобцева
Народная артистка РСФСР Ирина Скобцева умерла в возрасте 93 лет, сообщается на официальной странице кинокомпании ее сына, Федора Бондарчука.
«Советская и российская актриса, народная артистка РСФСР Ирина Константиновна Скобцева, умерла сегодня в возрасте 93 лет», — сказано в сообщении.
За свою карьеру Скобцева снялась более чем в 80 фильмах и сериалах, среди которых ленты «Обыкновенный человек», «Они сражались за Родину», «Борис Годунов», «Тихий Дон» и другие. Актриса состояла в браке с режиссером Сергеем Бондарчуком, от которого имела сына Федора и дочь Елену.