Беглов назвал условие введения жестких ограничений в Санкт-Петербурге
В Санкт-Петербурге могут ввести новые ограничения по коронавирусу при несоблюдении требования эпидемиологической безопасности, заявил губернатор города Александр Беглов в эфире «Радио России — Санкт-Петербург». По его словам, выявляемых в настоящее время заражений «критически много».
«Если не будем в полной мере соблюдать требования эпидемиологической безопасности, если не будем повсеместно использовать средства защиты, придется вводить жесткие ограничения», — цитирует «РИА Новости» Беглова.
Губернатор Северной столицы также рассказал, что число новых случаев коронавируса в Санкт-Петербурге превысило 900 в сутки. Это, как отметил Беглов, критически много. Он также призвал жителей ответственно относиться к здоровью своих близких и окружающих.
За прошедшие сутки в Санкт-Петербурге зарегистрировано 923 случая заражения. Общее число заболевших за весь период пандемии — 63 195 человек, 3 873 пациента — умерли. В России за сутки выявили 18 257 новых случаев коронавируса. За все время пандемии COVID-19 заболели 1 655 038 жителей.