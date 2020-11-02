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Беглов назвал условие введения жестких ограничений в Санкт-Петербурге

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В Санкт-Петербурге могут ввести новые ограничения по коронавирусу при несоблюдении требования эпидемиологической безопасности, заявил губернатор города Александр Беглов в эфире «Радио России — Санкт-Петербург». По его словам, выявляемых в настоящее время заражений «критически много».

«Если не будем в полной мере соблюдать требования эпидемиологической безопасности, если не будем повсеместно использовать средства защиты, придется вводить жесткие ограничения», — цитирует «РИА Новости» Беглова.

Губернатор Северной столицы также рассказал, что число новых случаев коронавируса в Санкт-Петербурге превысило 900 в сутки. Это, как отметил Беглов, критически много. Он также призвал жителей ответственно относиться к здоровью своих близких и окружающих.

За прошедшие сутки в Санкт-Петербурге зарегистрировано 923 случая заражения. Общее число заболевших за весь период пандемии — 63 195 человек, 3 873 пациента — умерли. В России за сутки выявили 18 257 новых случаев коронавируса. За все время пандемии COVID-19 заболели 1 655 038 жителей. 

Ранее по теме: В России выявили 18 257 новых случаев коронавируса за сутки

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных