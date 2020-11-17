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Песков ответил на жалобы артистов о бедственном положении из-за пандемии

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Каких-либо мер поддержки артистов в связи с их жалобами на бедственное положение из-за пандемии коронавируса не планируется, так как они могут беспрепятственно продолжать творческую работу — сниматься в кино и на телевидении, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Насколько я знаю, каких-либо мер поддержки сейчас в данном случае не рассматривается. Телесъемки и киносъемки не останавливаются, они никак не запрещены с соблюдением всех требований наших санитарных властей. Телевидение функционирует, вся творческая работа продолжается, театры, как вы знаете, работают», — сказал он.

Песков также подчеркнул, что введенные ограничения «неминуемы сейчас в условиях такой свирепствующей пандемии». 

Ранее певец Валерий Меладзе на своей странице в Instagram критически высказался о решении московских властей отменить новогодние шоу и снизить до 25% максимальную долю заполняемости концертных и театральных залов в связи с пандемией коронавирусной инфекции. Музыкант подчеркнул, что артисты и люди, работающие с ними, «сидят без работы, без средств к существованию уже 8 месяцев». Его мнение также поддержали продюсер Иосиф Пригожин и ряд других артистов.

Подобные ограничительные меры были введены в Москве в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки. Столица лидирует среди регионов России по количеству жителей, заразившихся коронавирусом, — 522 456. Кроме того, темпы суточного прироста заболеваемости увеличиваются на протяжении осени. Сегодня в стране было зафиксировано 22 410 случаев коронавируса. Общее число заболевших COVID-19 жителей страны достигло 1 971 013. Из них 33 931 человека умерли, 461 178 болеют до сих пор.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных