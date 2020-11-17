Песков ответил на жалобы артистов о бедственном положении из-за пандемии

Ранее певец Валерий Меладзе на своей странице в Instagram критически высказался о решении московских властей отменить новогодние шоу и снизить до 25% максимальную долю заполняемости концертных и театральных залов в связи с пандемией коронавирусной инфекции. Музыкант подчеркнул, что артисты и люди, работающие с ними, «сидят без работы, без средств к существованию уже 8 месяцев». Его мнение также поддержали продюсер Иосиф Пригожин и ряд других артистов.