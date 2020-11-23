Эксперты ООН признали необоснованным задержание экс-главы Nissan Карлоса Гона
Рабочая группа признала необоснованным задержание экс-гендиректора альянса Renault – Nissan – Mitsubishi Карлоса Гона в Японии в 2018 г. и призвала власти страны заплатить ему компенсацию, говорится в заключении экспертов организации по произвольным задержаниям.
«Лишение свободы Карлоса Гона с 19 ноября 2018 по 5 марта 2019 г. и с 4 по 25 апреля 2019 г., противоречащее статьям девять, 10 и 11(1) Всеобщей декларации прав человека и статьям девять, 10 (1) и 14 Международного пакта о гражданских и политических правах, было произвольным», — следует из документа, опубликованного на сайте управления верховного комиссара ООН по правам человека.
Эксперты призвали власти Японии возместить бывшему топ-менеджеру ущерб. «Надлежащим решением будет предоставить Гону закрепленное право на компенсацию ущерба и другие компенсации в соответствии с международным законом», — заявили в рабочей группе. Мнения рабочей группы не являются обязательными для властей стран, в адрес которых они направлены.
Токийская прокуратура арестовала Карлоса Гона, имеющего гражданство Франции, Бразилии и Ливана, 19 ноября 2018 г. Его обвинили в злоупотреблении доверием, фальсификации финансовых отчетов о доходах и мошенничестве. Следствие, в частности, полагает, что он не задекларировал должным образом свое вознаграждение в 9 млрд иен (более $80 млн) в качестве председателя совета директоров Nissan с 2010 по 2018 гг. В апреле 2019 г. Гона освободили из тюрьмы и отправили под домашний арест под крупный залог. Он неоднократно отрицал свою вину.
В декабре 2019 г. Гон сбежал из-под домашнего ареста Токио. Побег был организован двумя гражданами США, которым экс-менеджер заплатил $862 500. В аэропорту Осаки Гона пронесли без досмотра в ящике для звуковой аппаратуры в частный бизнес-джет, который затем вылетел в Турцию, а затем в Ливан. В январе 2020 г. турецкие власти арестовали пилотов бизнес-джета, а в мае 2020 г. властями США были арестованы и организаторы побега, американцы 59-летний Майкл Тейлор и его 27-летний сын Питер.