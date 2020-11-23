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Эксперты ООН признали необоснованным задержание экс-главы Nissan Карлоса Гона

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Рабочая группа признала необоснованным задержание экс-гендиректора альянса Renault – Nissan – Mitsubishi Карлоса Гона в Японии в 2018 г. и призвала власти страны заплатить ему компенсацию, говорится в заключении экспертов организации по произвольным задержаниям.

«Лишение свободы Карлоса Гона с 19 ноября 2018 по 5 марта 2019 г. и с 4 по 25 апреля 2019 г., противоречащее статьям девять, 10 и 11(1) Всеобщей декларации прав человека и статьям девять, 10 (1) и 14 Международного пакта о гражданских и политических правах, было произвольным», — следует из документа, опубликованного на сайте управления верховного комиссара ООН по правам человека.

Эксперты призвали власти Японии возместить бывшему топ-менеджеру ущерб. «Надлежащим решением будет предоставить Гону закрепленное право на компенсацию ущерба и другие компенсации в соответствии с международным законом», — заявили в рабочей группе. Мнения рабочей группы не являются обязательными для властей стран, в адрес которых они направлены.

Токийская прокуратура арестовала Карлоса Гона, имеющего гражданство Франции, Бразилии и Ливана, 19 ноября 2018 г. Его обвинили в злоупотреблении доверием, фальсификации финансовых отчетов о доходах и мошенничестве. Следствие, в частности, полагает, что он не задекларировал должным образом свое вознаграждение в 9 млрд иен (более $80 млн) в качестве председателя совета директоров Nissan с 2010 по 2018 гг. В апреле 2019 г. Гона освободили из тюрьмы и отправили под домашний арест под крупный залог. Он неоднократно отрицал свою вину.

В декабре 2019 г. Гон сбежал из-под домашнего ареста Токио. Побег был организован двумя гражданами США, которым экс-менеджер заплатил $862 500. В аэропорту Осаки Гона пронесли без досмотра в ящике для звуковой аппаратуры в частный бизнес-джет, который затем вылетел в Турцию, а затем в Ливан. В январе 2020 г. турецкие власти арестовали пилотов бизнес-джета, а в мае 2020 г. властями США были арестованы и организаторы побега, американцы 59-летний Майкл Тейлор и его 27-летний сын Питер.

Ранее по теме: Карлос Гон перечислил $862 500 компании организатора его побега из Японии

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных