Эксперты ООН признали необоснованным задержание экс-главы Nissan Карлоса Гона

Токийская прокуратура арестовала Карлоса Гона, имеющего гражданство Франции, Бразилии и Ливана, 19 ноября 2018 г. Его обвинили в злоупотреблении доверием, фальсификации финансовых отчетов о доходах и мошенничестве. Следствие, в частности, полагает, что он не задекларировал должным образом свое вознаграждение в 9 млрд иен (более $80 млн) в качестве председателя совета директоров Nissan с 2010 по 2018 гг. В апреле 2019 г. Гона освободили из тюрьмы и отправили под домашний арест под крупный залог. Он неоднократно отрицал свою вину.