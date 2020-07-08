Карлос Гон перечислил $862 500 компании организатора его побега из Японии
Бывший гендиректор альянса Renault – Nissan – Mitsubishi Карлос Гон перевел $862 500 в адрес компании, совладельцем которой является 27-летний Питер Тейлор, подозреваемый в содействии побегу Гона из Токио в Бейрут, передает Reuters со ссылкой на заявления американских прокуроров, прозвучавшие в судебном заседании в федеральному суде Массачусетса во вторник, 7 июля.
Майкл Тейлор и его сын Питер ходатайствовали перед судом об освобождении из-под залога из-за того, что в исправительной центре, где они отбывают арест, 36 арестованных и сотрудников заразились коронавирусом. Их адвокаты заявили суду, что ордеры на арест и запросы об экстрадиции отца и сына, полученные от японской прокуратуры, основаны на ошибочных выводах, а никаких рисков их побега не существует. Американская прокуратура предъявила суду банковские переводы, сделанные в октябре 2019 г. в размере $540 000 и $322 500 с банковского счета Гона в Париже компании Fox LLC, управляемой Питером Тейлором и его братом. По заявлению прокуратуры, эти переводы свидетельствуют, что ресурсы для бегства у арестованных имеются, и, следовательно, они должны остаться под стражей. Судья Дональд Кейбл отклонил просьбу Тейлоров об отмене их ордеров на арест и не удовлетворил ходатайства об освобождении под залог.
3 июля токийская прокуратура запросила американские власти о экстрадиции Тейлоров на основании двустороннего соглашения США и Японии, запрос будет рассматривать суд в штате Массачусетс, окончательное решение о выдаче бывшего спецназовца и тайного агента, работавшего на Ближнем Востоке, 59-летнего Майкла Тейлора и его 27-летнего сына Питера примет госдепартамент США. Тейлоров 20 мая арестовал по требованию прокуратуры суд в Бостоне. Представители прокуратуры Бостона заявили тогда, что ордера на арест двух американцев были получены от японских правоохранительных органов в январе 2020 г. В январе же в Турции арестовали четырех пилотов самолетов, на которых Гон летел в Бейрут через Стамбул, и менеджера турецкой авиакомпании, который предоставил самолеты для побега. Они обвиняются в контрабанде людей. Двое бортпроводников обвиняются в том, что они не сообщили о незаконном перемещении людей через границу. В середине мая обвинительные заключения в отношении этих семи фигурантов дела о побеге утвердил стамбульский суд, слушания назначались на июль.
Японское следствие подозревает, что Тейлор и его сын в декабре 2019 г. встретились в одной из токийских гостиниц с Карлосом Гоном, который перед этим беспрепятственно бежал из-под домашнего ареста. Они вместе поездом приехали в город Осака на юго-западе главного японского острова Хонсю. В его международном аэропорту экс-менеджера пронесли без досмотра в ящике для звуковой аппаратуры в частный бизнес-джет, который 29 декабря вылетел в Турцию. Там бизнесмен пересел в другой частный самолет, доставивший его в Ливан, где он сейчас и находится. Карлос Гон, имеющий гражданство Франции, Бразилии и Ливана, был арестован токийской прокуратурой 19 ноября 2018 г. Ему предъявили обвинение в злоупотреблении доверием, фальсификации финансовых отчетов о доходах и мошенничестве. Он неоднократно отрицал свою вину. Следствие, в частности, полагает, что он не задекларировал должным образом свое вознаграждение в 9 млрд иен (более $80 млн) в качестве председателя совета директоров Nissan с 2010 по 2018 г. В апреле 2019 г. Гона освободили из тюрьмы и отправили под домашний арест под крупный залог. Между ливанскими и японскими властями соглашений об экстрадиции нет, отмечает Reuters.