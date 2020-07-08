Карлос Гон перечислил $862 500 компании организатора его побега из Японии

Японское следствие подозревает, что Тейлор и его сын в декабре 2019 г. встретились в одной из токийских гостиниц с Карлосом Гоном, который перед этим беспрепятственно бежал из-под домашнего ареста. Они вместе поездом приехали в город Осака на юго-западе главного японского острова Хонсю. В его международном аэропорту экс-менеджера пронесли без досмотра в ящике для звуковой аппаратуры в частный бизнес-джет, который 29 декабря вылетел в Турцию. Там бизнесмен пересел в другой частный самолет, доставивший его в Ливан, где он сейчас и находится. Карлос Гон, имеющий гражданство Франции, Бразилии и Ливана, был арестован токийской прокуратурой 19 ноября 2018 г. Ему предъявили обвинение в злоупотреблении доверием, фальсификации финансовых отчетов о доходах и мошенничестве. Он неоднократно отрицал свою вину. Следствие, в частности, полагает, что он не задекларировал должным образом свое вознаграждение в 9 млрд иен (более $80 млн) в качестве председателя совета директоров Nissan с 2010 по 2018 г. В апреле 2019 г. Гона освободили из тюрьмы и отправили под домашний арест под крупный залог. Между ливанскими и японскими властями соглашений об экстрадиции нет, отмечает Reuters.